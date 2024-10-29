Tümer Metin, Galtasaray-Beşiktaş Maçı Sonrası "Aydınlandım" Dedi, Arda Kardeşler'i Eleştirdi

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde en çok konuşulan isimlerden biri de Arda Kardeşler oldu. Hakem Arda Kardeşler, kararlarıyla iki tarafın da eleştirisini alırken Beşiktaş'taki isyan daha büyük. Tümer Metin de hakemi eleştirenler arasındaydı.