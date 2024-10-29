Tümer Metin, Galtasaray-Beşiktaş Maçı Sonrası "Aydınlandım" Dedi, Arda Kardeşler'i Eleştirdi
Tümer Metin, Galtasaray-Beşiktaş Maçı Sonrası "Aydınlandım" Dedi, Arda Kardeşler'i Eleştirdi
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde en çok konuşulan isimlerden biri de Arda Kardeşler oldu. Hakem Arda Kardeşler, kararlarıyla iki tarafın da eleştirisini alırken Beşiktaş'taki isyan daha büyük. Tümer Metin de hakemi eleştirenler arasındaydı.
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Tümer Metin derbi sonrası maç analizinin yanında hakem Arda Kardeşler'e de geniş yer ayırdı. "Ben maçı hakem üzerinden yorumlamam" diyen Metin, "Ama bu gece bir aydınlanma yaşadım" dedi.
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Tümer Metin, "Çünkü bunca sene sonra hayatımda ilk defa bir şeye şahit oldum. Hep hakemin takdir hakları derlerdi, ama ömrümde bunca oynadığım ve izlediğim maçların zirvesine bu akşamı koyuyorum." dedi.
Tümer Metin, Arda Kardeşler için, "Arda Kardeşler, takdir haklarının tamamını ev sahibi takımdan yana yüzde 100 kullandı. Bütün takdir haklarını... Ortada duran oyunu adeta diğer bir tarafa verdi." dedi.
Tümer Metin, hakem etkisi de eklenince RAMS Park'tan çıkmanın mümkün olmadığını dile getirdi. Tümer Metin, "Oyunu verdikten sonra zaten Rams'tan çıkman mümkün değil. Müsade etmiyorlar sana..." açıklaması yaptı.
" Ben bu akşam bir aydınlanma yaşadım. Türkiye'de kimse Galatasaray'ı Rams Park'ta yenemez. Hakeme rağmen yenemezsin" diyen Tümer Metin, Galatasaraylıların yanlış anlamamasını hem Okan Buruk, hem Sara hem de Davinson'u ayrı ayrı tebrik ettiğini dile getirdi.
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