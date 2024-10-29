Galatasaray - Beşiktaş Derbisinin Ardından Gazeteci Emre Kaplan'a Yumruklu Saldırı Gerçekleşti
Galatasaray - Beşiktaş Derbisinin Ardından Gazeteci Emre Kaplan'a Yumruklu Saldırı Gerçekleşti
Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası A Spor muhabiri Emre Kaplan'a yumruklu saldırı yapıldı. Kısa sürede hakkında yakalama kararı çıkarılan saldırgan gözaltına alındı.
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A Spor'un Galatasaray muhabiri Emre Kaplan'a maç sonunda yumruklu saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ardından kaçan kişi için yakalama kararı çıkarıldı.
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Polis ekipleri spor muhabirine saldıran kişinin S.G. olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Saldırı sonrası Emre Kaplan, burnuna aldığı darbe için hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli S.G hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulanacak ve sporda şiddet yasası olarak bilinen 6222 SKM madde 17 kapsamında adli işlem başlatıldı. Şüpheli S.G bugün adliyeye sevk edilecek.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından saldırıya uğrayan A Spor muhabirine geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Tunç, saldırıyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığını açıkladı.
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