Fanatik Beşiktaşlı Ebrar Karakurt'tan Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'a "Boğaz" Cevabı
Fanatik Beşiktaşlı Ebrar Karakurt'tan Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'a "Boğaz" Cevabı
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbinin etkileri sosyal medyada devam ediyor. Barış Alper'in maç sonu paylaşımına Ebrar Karakurt'tan cevap geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Derbiyi 2-1 kazanan Galatasaray'da galibiyet sevinci devam ediyor. Barış Alper Yılmaz da dün akşam yaptığı paylaşımla zaferi kutladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Barış Alper Yılmaz "Boğaz'ın gerçek efendisi" yazdığı bir paylaşım yaparak sevinicini sosyal medyada paylaştı.
Yaklaşık 3500 yanıt alan tweete en dikkat çekici cevap da fanatik Beşiktaşlı Ebrar Karakurt'tan geldi.
Ebrar, Barış Alper'e verdiği yanıtta "Boğaz kenarı stat görmek istersen evimize bekleriz" yanıtını verdi. Kısa sürede Ebrar'ın tweeti de çok sayıda etkileşim almayı başardı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın