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Beşiktaş , Galatasaray
Fanatik Beşiktaşlı Ebrar Karakurt'tan Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'a "Boğaz" Cevabı

Fanatik Beşiktaşlı Ebrar Karakurt'tan Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'a "Boğaz" Cevabı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
29.10.2024 - 10:29

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbinin etkileri sosyal medyada devam ediyor. Barış Alper'in maç sonu paylaşımına Ebrar Karakurt'tan cevap geldi.

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Derbiyi 2-1 kazanan Galatasaray'da galibiyet sevinci devam ediyor. Barış Alper Yılmaz da dün akşam yaptığı paylaşımla zaferi kutladı.

Derbiyi 2-1 kazanan Galatasaray'da galibiyet sevinci devam ediyor. Barış Alper Yılmaz da dün akşam yaptığı paylaşımla zaferi kutladı.

Barış Alper Yılmaz "Boğaz'ın gerçek efendisi" yazdığı bir paylaşım yaparak sevinicini sosyal medyada paylaştı.

Barış Alper Yılmaz "Boğaz'ın gerçek efendisi" yazdığı bir paylaşım yaparak sevinicini sosyal medyada paylaştı.
twitter.com

Yaklaşık 3500 yanıt alan tweete en dikkat çekici cevap da fanatik Beşiktaşlı Ebrar Karakurt'tan geldi.

Yaklaşık 3500 yanıt alan tweete en dikkat çekici cevap da fanatik Beşiktaşlı Ebrar Karakurt'tan geldi.

Ebrar, Barış Alper'e verdiği yanıtta "Boğaz kenarı stat görmek istersen evimize bekleriz" yanıtını verdi. Kısa sürede Ebrar'ın tweeti de çok sayıda etkileşim almayı başardı.

Ebrar, Barış Alper'e verdiği yanıtta "Boğaz kenarı stat görmek istersen evimize bekleriz" yanıtını verdi. Kısa sürede Ebrar'ın tweeti de çok sayıda etkileşim almayı başardı.
twitter.com

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