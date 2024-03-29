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Tüm Zamanların En Yakışıklı Müzisyenlerinden Justin Timberlake'nin En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

etiket Tüm Zamanların En Yakışıklı Müzisyenlerinden Justin Timberlake'nin En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 23:44

Bir çocuk yıldız olarak 90'ların başında televizyonda başlayan ve hala devam eden kariyeriyle gönüllerde taht kuran Justin Timberlake, müziğin sınırlarını aşan yeteneklerini ve karizmasını birleştirerek hepimizi büyülemeye devam ediyor. Şimdi, onun kariyerinin en iyilerinden birini seçmek için birlikte yolculuğa çıkıyoruz.

Oyun çok değerli👇

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Seç bakalım birini!

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Şarkıları güzel.