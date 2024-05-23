Tüm Gözler Onlarda Olacak! Süper Lig'de 38. Haftanın Hakemleri Açıklandı
Tüm Gözler Onlarda Olacak! Süper Lig'de 38. Haftanın Hakemleri Açıklandı
Süper Lig'de 38. ve son hafta müsabakalarında düdük çalacak isimler belli oldu. Küme düşen son takımın ve şampiyonluk düğümünün çözüleceği kritik maçlarda hakemlere büyük görev düşecek.
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Süper Lig’de 38. ve son hafta heyecanı yarın, 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakaları yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şu şekilde 👇
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