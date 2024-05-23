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Tüm Gözler Onlarda Olacak! Süper Lig'de 38. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Tüm Gözler Onlarda Olacak! Süper Lig'de 38. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
23.05.2024 - 12:14

Süper Lig'de 38. ve son hafta müsabakalarında düdük çalacak isimler belli oldu. Küme düşen son takımın ve şampiyonluk düğümünün çözüleceği kritik maçlarda hakemlere büyük görev düşecek.

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Süper Lig’de 38. ve son hafta heyecanı yarın, 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakaları yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig’de 38. ve son hafta heyecanı yarın, 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakaları yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şu şekilde 👇

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şu şekilde 👇

Yarın:

  • 20.00 Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler

25 Mayıs Cumartesi:

  • 16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen

  • 19.00 EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan

26 Mayıs Pazar:

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