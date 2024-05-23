Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Gündemindeki Teknik Direktör Adayı Jose Mourinho Suudi Arabistan'da Konuştu!

'Kariyerimde çalıştırdığım her kulübün yeteneklerini, başarıya giden yollarını algılıyorum ve sahip olduğum olumlu şeyler üzerinde çalışıyorum. Ben oyunculara değil bir takıma koçluk yapıyorum. Böyle büyük bir yıldızın elbette değeri var ama takımın başarısı için gerekli atmosferi sağlamam gerekiyor'