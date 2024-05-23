Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Gündemindeki Teknik Direktör Adayı Jose Mourinho Suudi Arabistan'da Konuştu!
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Gündemindeki Teknik Direktör Adayı Jose Mourinho Suudi Arabistan'da Konuştu!
'Mourinho'nun yolu Süper Lig' yolu düşecek mi?' sorusunun cevabı merakla beklenirken Portekizli çalıştırıcı, Suudi Arabistan'da düzenlenen bir konferansta söz aldı. Tecrübeli teknik adam, kariyerine dair konuşurken futbolculara da tavsiyelere bulundu. Geçtiğimiz günlerde İtalya basınında Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Qadsiah'ın Mourinho'ya talip olduğu iddia edilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fenerbahçe'nin ay sonunda yapacağı seçimli genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım, seçim vaadi olarak teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştıklarını, mali şartların görüşülmeye devam edildiğini ifade etmişti.
Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş da Portekizli teknik adam ile görüştüklerini resmen açıklamıştı.
Yıldırım, siyah-beyazlı kulübün doğruyu söylemediğini belirtmişti.
Gelişmelerin nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini korurken Mourinho, Suudi Arabistan'a gitti.
Bir konferansa katılan Portekizli, çalışma prensiplerine ve başarılarına değindi. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
61 yaşındaki çalıştırıcı, sözlerine şöyle noktaladı. 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın