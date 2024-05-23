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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Gündemindeki Teknik Direktör Adayı Jose Mourinho Suudi Arabistan'da Konuştu!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Gündemindeki Teknik Direktör Adayı Jose Mourinho Suudi Arabistan'da Konuştu!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
23.05.2024 - 11:49

'Mourinho'nun yolu Süper Lig' yolu düşecek mi?' sorusunun cevabı merakla beklenirken Portekizli çalıştırıcı, Suudi Arabistan'da düzenlenen bir konferansta söz aldı. Tecrübeli teknik adam, kariyerine dair konuşurken futbolculara da tavsiyelere bulundu. Geçtiğimiz günlerde İtalya basınında Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Qadsiah'ın Mourinho'ya talip olduğu iddia edilmişti.

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Fenerbahçe'nin ay sonunda yapacağı seçimli genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım, seçim vaadi olarak teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştıklarını, mali şartların görüşülmeye devam edildiğini ifade etmişti.

Fenerbahçe'nin ay sonunda yapacağı seçimli genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım, seçim vaadi olarak teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştıklarını, mali şartların görüşülmeye devam edildiğini ifade etmişti.

Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş da Portekizli teknik adam ile görüştüklerini resmen açıklamıştı.

Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş da Portekizli teknik adam ile görüştüklerini resmen açıklamıştı.

Yıldırım, siyah-beyazlı kulübün doğruyu söylemediğini belirtmişti.

Yıldırım, siyah-beyazlı kulübün doğruyu söylemediğini belirtmişti.

Gelişmelerin nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini korurken Mourinho, Suudi Arabistan'a gitti.

Gelişmelerin nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini korurken Mourinho, Suudi Arabistan'a gitti.

Bir konferansa katılan Portekizli, çalışma prensiplerine ve başarılarına değindi. 👇

Bir konferansa katılan Portekizli, çalışma prensiplerine ve başarılarına değindi. 👇

'Kariyerimde çalıştırdığım her kulübün yeteneklerini, başarıya giden yollarını algılıyorum ve sahip olduğum olumlu şeyler üzerinde çalışıyorum. Ben oyunculara değil bir takıma koçluk yapıyorum. Böyle büyük bir yıldızın elbette değeri var ama takımın başarısı için gerekli atmosferi sağlamam gerekiyor'

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61 yaşındaki çalıştırıcı, sözlerine şöyle noktaladı. 👇

61 yaşındaki çalıştırıcı, sözlerine şöyle noktaladı. 👇

Roma'da iki Avrupa finaline çıkmasını 'kariyerinin en zorlu ünvanı' olarak tanımlayan yıldız isim İtalya ekibinden neden gönderildiğini 'Roma'nın tarihine baktığınızda nedenini anlarsınız. Roma'da arka arkaya iki Avrupa finaline ulaşmak tarihsel açıdan imkansızdı. Bu yüzden beni üçüncü yılda kovdular (gülerek)' diyerek açıkladı.

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