Bayer'i Tek Başına Yıkan Atalantalı Lookman'ın Ailesiyle Yaşadığı Şampiyonluk Sevincini Görmelisiniz!
Bayer'i Tek Başına Yıkan Atalantalı Lookman'ın Ailesiyle Yaşadığı Şampiyonluk Sevincini Görmelisiniz!
Atalanta'nın Nijeryalı futbolcusu Ademola Lookman, UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Bayer'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmalarının ardından saha içinde ailesiyle büyük sevinç yaşadı.
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Dublin Arena'da yaşandı.
İtalya Seri A ekibi Atalanta ile Bundesliga'da namağlup şampiyonluğa ulaşan Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.
Dev final, Atalanta'nın 3-0'lık galibiyeti ile noktalandı. İtalya temsilcisi, tarihinde ilk kez kupanın sahibi oldu.
Kupayı getiren goller, Ademola Lookman'dan geldi. Nijeryalı futbocu, Avrupa Ligi Finali'nde hat-trick yapan ilk futbolcu olurken bir Avrupa finalinde 3 gol atan ilk Afrikalı oyuncu olarak da tarihe geçti.
Maçın adamı, ailesine çok büyük gurur yaşattı.
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