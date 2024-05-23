Neden Ayrıldı? Fatih Terim'in Panathinaikos'a Vedasının Arka Planı
Neden Ayrıldı? Fatih Terim'in Panathinaikos'a Vedasının Arka Planı
Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki, Teknik Direktör Fatih Terim'in Panathinaikos kariyerinin noktalamasının arkasındaki nedenlerini açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüp, takımının matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmayınca tecrübeli isim ile devam etmeme kararı almıştı.
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Geçtiğimiz günlerde Panathinaikos’ta Fatih Terim dönemi resmen sona ermişti. Tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Yunan ekibindeki görevinden ayrıldığını duyurmuştu.
Terim, şunları söylemişti. 👇
Tecrübeli teknik adam, Panathinaikos’a da başarılar dilemişti. 👇
26 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi alan Terim'in ayrılığının perde arkasını Yorgo Kırbaki yazdı. Kırbaki, vedanın sebeplerini tek tek sıraladı.
Fatih Terim'in Panathinaikos'tan ayrılmasının 6 sebebi 👇
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