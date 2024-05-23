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Neden Ayrıldı? Fatih Terim'in Panathinaikos'a Vedasının Arka Planı

Neden Ayrıldı? Fatih Terim'in Panathinaikos'a Vedasının Arka Planı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
23.05.2024 - 09:52

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki, Teknik Direktör Fatih Terim'in Panathinaikos kariyerinin noktalamasının arkasındaki nedenlerini açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüp, takımının matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmayınca tecrübeli isim ile devam etmeme kararı almıştı.

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Geçtiğimiz günlerde Panathinaikos’ta Fatih Terim dönemi resmen sona ermişti. Tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Yunan ekibindeki görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Panathinaikos’ta Fatih Terim dönemi resmen sona ermişti. Tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Yunan ekibindeki görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Terim, şunları söylemişti. 👇

Terim, şunları söylemişti. 👇

'Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile 2024-25 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı.' 

Tecrübeli teknik adam, Panathinaikos’a da başarılar dilemişti. 👇

Tecrübeli teknik adam, Panathinaikos’a da başarılar dilemişti. 👇

'Atina’da geçirdiğimiz altı ay boyunca bizi bağrına basan başta Panathinaikos taraftarlarına, Sayın Başkan Giannis Alafouzos’a, kulüp çalışanlarına ayrıca bana ve ekibime sevgi ve saygısını her fırsatta gösteren futbol kamuoyuna da çok teşekkür ediyorum. Panathinaikos kulübüne bundan sonraki süreçte en içten duygularımla başarılar diliyorum. Yeni yollar ve yolculukların uzak olmadığı zamanlarda görüşmek dileğiyle' 

26 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi alan Terim'in ayrılığının perde arkasını Yorgo Kırbaki yazdı. Kırbaki, vedanın sebeplerini tek tek sıraladı.

26 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi alan Terim'in ayrılığının perde arkasını Yorgo Kırbaki yazdı. Kırbaki, vedanın sebeplerini tek tek sıraladı.

Fatih Terim'in Panathinaikos'tan ayrılmasının 6 sebebi 👇

Fatih Terim'in Panathinaikos'tan ayrılmasının 6 sebebi 👇

  • Panathinaikos asla bir Galatasaray değil.

  • Elindeki kadronun çok üstünde bir teknik direktör.

  • Futbol ve basketbolun patronları kavgalı.

  • Yunan taraftarlar çok daha sabırsız.

  • Yunan spor medyası tarafsız değil.

  • Göreve başladığında camia ikiye bölünmüştü. (Spor Arena)

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