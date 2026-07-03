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Tüm Dünyada Gündem Olan Skandal: 16 Çocuk 4 Yıl Boyunca Bir Odada Hapis Hayatı Yaşadı

Tüm Dünyada Gündem Olan Skandal: 16 Çocuk 4 Yıl Boyunca Bir Odada Hapis Hayatı Yaşadı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.07.2026 - 14:11
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ABD'nin Ohio eyaletinde polis ekiplerinin tesadüfen girdiği bir evde, yıllardır dış dünyadan izole edilen ve tek bir odaya kapatılan 16 çocuk kurtarıldı. İnsanlık dışı koşullarda yaşam mücadelesi veren ve konuşmayı dahi öğrenemeyen çocukların trajedisi ülke çapında büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: https://www.abc.net.au/news/2026-07-0...
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ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Hamden köyünde, dünya basınını sarsan bir insanlık trajedisi ortaya çıkarıldı.

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Hamden köyünde, dünya basınını sarsan bir insanlık trajedisi ortaya çıkarıldı.

Güvenlik güçlerinin tamamen farklı bir adli soruşturma kapsamında arama yaptığı kırsal bölgedeki bir evde, yaşları 1,5 ile 18 arasında değişen aynı aileden 16 çocuk bulundu. Son dört yılın neredeyse tamamını yaklaşık 12 metrekarelik karanlık bir odada geçirdikleri tespit edilen çocukların, insan dışkılarıyla ve çöp yığınlarıyla dolu harabe bir yapıda esir tutulduğu anlaşıldı.

Kurtarılan çocukların fiziksel ve zihinsel durumlarının vehameti, olayın boyutunu gözler önüne serdi. Durumu kritik olan bir çocuğun da aralarında bulunduğu yedi kardeş, acil müdahale amacıyla helikopter ve ambulanslarla Columbus kentindeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından açıklama yapan Vinton İlçesi Şerifi Ryan Cain, karşılaştıkları manzarayı tanımlamakta zorlandıklarını belirterek, bölgedeki çiftlik hayvanlarının bile bu evdeki insanlardan çok daha sağlıklı koşullarda yaşadığını ifade etti. 

Ohio Başsavcısı Andy Wilson ise düzenlediği basın toplantısında, adrese gittiklerinde içeride çocukların olabileceğinden haberdar olmadıklarını vurguladı. Wilson, hiçbir resmi veya okul kaydı bulunmayan çocukların fiziksel durumunu 'vahşi hayvanları andırıyorlardı' sözleriyle özetledi.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından yerel savcılık derhal harekete geçti.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından yerel savcılık derhal harekete geçti.

Çocukların anne, baba ve iki büyükanne ile büyükbabası gözaltına alınarak, çocukları tehlikeye atmak ve ağır fiziksel zarar vermek suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarıldı. Eyaletin Aile ve Sosyal Hizmetler birimi yetkilileri ise tüm çocukların geçici vesayetini üstlenerek koruma ve bakım altına aldı.

Kurtarılan kardeşlerin son dört yıldır  karanlık bir odada, kendi atıkları ve çöp yığınları arasında yaşama tutunmaya çalıştığı belirlendi. Yıllarca süren ağır ihmal ve hapis hayatı, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişiminde ağır tahribatlara yol açtı. Öyle ki, içlerinden bazıları konuşma becerisini hiç kazanamamışken, gelişimsel problemleri bulunan 18 yaşındaki en büyük kardeşin kendi adını dahi yazamadığı tespit edildi.

Ailenin, çocukların varlığını gizlemek için son 20 yıldır Güney Ohio bölgesinde sürekli ev değiştirdiği ve çocuklardan hiçbirini okula kaydettirmediği ortaya çıktı. Bu sayede resmi kurumların takibinden kurtulan ailenin sırrını en yakın komşuları bile fark edemedi. Söz konusu evden yalnızca üç bina ötede oturan 60 yaşındaki Joseph Stewart, her gün ailenin bahçesini görmesine rağmen yıllardır orada tek bir çocuğun bile yaşadığına şahit olmadığını söyleyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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