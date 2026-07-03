Tüm Dünyada Gündem Olan Skandal: 16 Çocuk 4 Yıl Boyunca Bir Odada Hapis Hayatı Yaşadı

Güvenlik güçlerinin tamamen farklı bir adli soruşturma kapsamında arama yaptığı kırsal bölgedeki bir evde, yaşları 1,5 ile 18 arasında değişen aynı aileden 16 çocuk bulundu. Son dört yılın neredeyse tamamını yaklaşık 12 metrekarelik karanlık bir odada geçirdikleri tespit edilen çocukların, insan dışkılarıyla ve çöp yığınlarıyla dolu harabe bir yapıda esir tutulduğu anlaşıldı.

Kurtarılan çocukların fiziksel ve zihinsel durumlarının vehameti, olayın boyutunu gözler önüne serdi. Durumu kritik olan bir çocuğun da aralarında bulunduğu yedi kardeş, acil müdahale amacıyla helikopter ve ambulanslarla Columbus kentindeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından açıklama yapan Vinton İlçesi Şerifi Ryan Cain, karşılaştıkları manzarayı tanımlamakta zorlandıklarını belirterek, bölgedeki çiftlik hayvanlarının bile bu evdeki insanlardan çok daha sağlıklı koşullarda yaşadığını ifade etti.

Ohio Başsavcısı Andy Wilson ise düzenlediği basın toplantısında, adrese gittiklerinde içeride çocukların olabileceğinden haberdar olmadıklarını vurguladı. Wilson, hiçbir resmi veya okul kaydı bulunmayan çocukların fiziksel durumunu 'vahşi hayvanları andırıyorlardı' sözleriyle özetledi.