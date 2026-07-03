Tüm Dünyada Gündem Olan Skandal: 16 Çocuk 4 Yıl Boyunca Bir Odada Hapis Hayatı Yaşadı
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Kaynak: https://www.abc.net.au/news/2026-07-0...
ABD'nin Ohio eyaletinde polis ekiplerinin tesadüfen girdiği bir evde, yıllardır dış dünyadan izole edilen ve tek bir odaya kapatılan 16 çocuk kurtarıldı. İnsanlık dışı koşullarda yaşam mücadelesi veren ve konuşmayı dahi öğrenemeyen çocukların trajedisi ülke çapında büyük yankı uyandırdı.
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ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Hamden köyünde, dünya basınını sarsan bir insanlık trajedisi ortaya çıkarıldı.
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Skandalın ortaya çıkmasının ardından yerel savcılık derhal harekete geçti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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