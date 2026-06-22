Tükenmişliğin 3 Yüzü ve Öz Şefkatin İyileştirici Gücü

Son yıllarda tükenmişlik hakkında çok konuşuyoruz. Ancak tükenmişliği hâlâ tek bir şey sanıyoruz: yorulmak.

Oysa klinikte gördüğüm tablo bundan çok daha karmaşık. Tükenmişlik her zaman bitkin görünmüyor. Bazen durmadan çalışan insanların içinde saklanıyor, bazen hiçbir şey yapmak istemeyenlerin içinde, bazen de hayatın tam ortasında olmasına rağmen hiçbir şeye temas edemeyen insanların içinde.

Bu nedenle tükenmişliği anlamak için önce şu soruyu sormamız gerekiyor: Ne kadar yorulduğumuzu değil, nasıl tükendiğimizi.