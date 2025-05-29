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Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar

Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.05.2025 - 16:06

Bazı fotoğraflar vardır ki ilk bakışta ne olduğunu anlamak neredeyse imkansızdır. Gözlerimize oyun oynayan bu kareler sosyal medyada epey ilgi görüyor. Perspektif yanılsamalarıyla insanı şaşkına çeviren görüntüler, her göreni duraksatıyor. İşte sizleri 'Ne olmuş burada?' dedirten fotoğraflarla baş başa bırakıyoruz. Hazırsanız kafa karıştıran bu görsel şölene birlikte bakalım!

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1. Çocuk uçuyor mu yoksa biz mi yanlış görüyoruz?

1. Çocuk uçuyor mu yoksa biz mi yanlış görüyoruz?

2. Çok talihsiz bir açı olmuş!

2. Çok talihsiz bir açı olmuş!

3. İlk bakışta tekne sandınız değil mi? Biz de aynı hataya düştük!

3. İlk bakışta tekne sandınız değil mi? Biz de aynı hataya düştük!

4. Cuk oturmuş diyebilir miyiz?

4. Cuk oturmuş diyebilir miyiz?

5. Anlayabilen biri varsa yorumlarda açıklarsa çok seviniriz!

5. Anlayabilen biri varsa yorumlarda açıklarsa çok seviniriz!
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6. Bir kare ancak bu kadar görsel şölen yaşatabilirdi!

6. Bir kare ancak bu kadar görsel şölen yaşatabilirdi!

7. Şu köpeği sahilde gördüğünüzü hayal etsenize bi'...

7. Şu köpeği sahilde gördüğünüzü hayal etsenize bi'...

8. Yavaşça arkadaki kadının saçına bakın!

8. Yavaşça arkadaki kadının saçına bakın!

9. Anlamamız biraz zaman aldı!

9. Anlamamız biraz zaman aldı!

10. Abimiz "Attack on Titan" evreninden fırlamış gibi!

10. Abimiz "Attack on Titan" evreninden fırlamış gibi!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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adamın kafa sarman kediye benziyor