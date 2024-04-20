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Trabzonspor Kayserispor Deplasmanından Galibiyetle Döndü: Bordo-Mavililer Ligin Alt Sıralarını Karıştırdı

Trabzonspor Kayserispor Deplasmanından Galibiyetle Döndü: Bordo-Mavililer Ligin Alt Sıralarını Karıştırdı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
20.04.2024 - 21:56

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Kayseri deplasmanından üç puanla döndü. Bordo-movililer, rakibini mağlup ederek düşme hattını daha da alevlendirdi.

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Mondihome Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Mondihome Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren goller, 24'te Enis Destan 58'de Pepe'den geldi. Ev sahibinin tek golünü ise 87'de Bourabia kaydetti.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren goller, 24'te Enis Destan 58'de Pepe'den geldi. Ev sahibinin tek golünü ise 87'de Bourabia kaydetti.

Bu sonuçla Burak Yılmaz ve öğrencileri ligin son haftalarına doğru yaklaşırken 37 puanla 14. basamakta kaldı. Trabzonspor ise 55 yaparak üçüncü sıradaki yerini korudu.

Bu sonuçla Burak Yılmaz ve öğrencileri ligin son haftalarına doğru yaklaşırken 37 puanla 14. basamakta kaldı. Trabzonspor ise 55 yaparak üçüncü sıradaki yerini korudu.

İstanbulspor, bugün aldığı Karagümrük yenilgisi ile veda ederken Pendikspor 30, Gaziantep FK, 31, Karagümrük 33 puanla düşmeye aday takımlar arasında.

İstanbulspor, bugün aldığı Karagümrük yenilgisi ile veda ederken Pendikspor 30, Gaziantep FK, 31, Karagümrük 33 puanla düşmeye aday takımlar arasında.

Hatayspor ve Pendikspor'un yarın oynayacağı maç öncesinde oluşan puan durumu 👇

Hatayspor ve Pendikspor'un yarın oynayacağı maç öncesinde oluşan puan durumu 👇
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