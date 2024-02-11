Toplumu Olumsuz Etkileyerek Amacının Dışına Çıkan Birbirinden Zararlı Buluşlar
Toplumu Olumsuz Etkileyerek Amacının Dışına Çıkan Birbirinden Zararlı Buluşlar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Her yenilik insanların iyiliği ve daha iyi bir yaşam sürebilmesi için yapılmıyor. Birçok icat toplumun düzenini bozuyor ve kullanımı zararlı olabiliyor. Bu tarz buluşları sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Kurşunlu benzinin 60'lı ve 70'li yıllarda doğan herkesin IQ'sunu yaklaşık yüzde 6 oranında düşürdüğü tahmin ediliyor."
2. "Topluma en fazla olumsuz etki yapan şey, muhtemelen şu an etkilerini tam olarak tecrübe etmediğimiz bir şey olur. Benim tahminim, plastik maddenin neredeyse her şeyde yaygın olarak bulunması."
3. "Arabalarda kullanılan LED ışıkları... Diğer sürücülerin görüşünü etkiliyor."
4. "Biyoteknolojideki ilerlemeler, hastalıkları tedavi etme ve insan sağlığını iyileştirme potansiyeline sahip ancak biyolojik silah üretmek için de kullanılıyor."
5. "Tütün ürünleri... 20. yüzyılın 80 yılında 100 milyon insanın ölümüne neden oldu."
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6. "Sosyal medya arkadaşlarımızla haberleşmenin bir yoluyken, bize zorla reklam ve yanlış siyasi bilgi aktaran bir platform haline geldi."
7. "Akıllı telefonlar hayatımızı değiştirdi. Sosyal medyayı kullanmak için masaüstü bilgisayara gitmek zorunda kalsaydınız, sorun olacağını düşünmüyorum. Akıllı telefonlar bütün dünyayı zombiye dönüştürdü."
8. "İşlenmiş gıdalar bizim sonumuzu getiriyor. Bağırsak kanseri olan birini tanıyorum. Yediği yiyeceklerden dolayı hasta olduğunu düşünüyordu."
9. "Çırçır makinesi icat edilmemiş olsaydı köleliğin daha erken sona erebileceği yönünde spekülasyonlar var."
10. "Yiyecek ve içeceklerimizdeki şeker..."
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11. "Lobotomi... Çok az sayıda şanssız insana lobotomi uygulandı."
12. "Çalar saatteki erteleme düğmesi hepimizi her seferinde dokuz dakikalık şekerleme yapan profesyonel erteleyicilere dönüştürüyor."
13. "Ayak röntgen makinesi icat edilmişti. İnsanların ayaklarının röntgenini çekip, onlara birebir uyan ayakkabılar yapıyorlardı. Bu makinelerin hamile kadınların bebeklerine zarar verdiği ortaya çıktı."
14. "Strafor, bardak, tabak, boru yalıtımları gibi birçok üründe kullanıyor. Strafor çok kullanışlı olabilir ama içindeki kimyasallar kansere neden oluyor."
15. "Nükleer silahların varlığı hiçbir zaman geçmeyecek bir gerilim yaratıyor."
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16. "Sosyal medyada daha fazla vakit harcamamıza neden olan sonsuz kaydırma özelliği."
17. "Birçok meşrubatta bulunan bromlu bitkisel yağ, vücudun sinir sistemine zarar veriyor."
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