article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çiçek Kabancı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Kentsel Dönüşüm Abla'nın Hikayesi

Çiçek Kabancı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Kentsel Dönüşüm Abla'nın Hikayesi

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 17:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sosyal medyada canlandırdığı parodi karakterlerle tanınan Çiçek Kabancı'nın adı, son günlerde aramalarda öne çıktı. Çiçek Kabancı hakkındaki bilgilerin büyük bölümü iddia haberlere dayanıyor; kendisinin doğruladığı ayrıntılı bir biyografi bulunmuyor. 

İşte Çiçek Kabancı hakkında bilinenler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çiçek Kabancı Kimdir?

Çiçek Kabancı Kimdir?

Çiçek Kabancı, TikTok, Instagram ve YouTube'da içerik üreten bir sosyal medya ismidir.

Haberlerde içerik üreticisi ve oyuncu olarak tanıtılan Çiçek Kabancı, en çok Kentsel Dönüşüm Abla karakteriyle bilinir. 

Çiçek Kabancı Kaç Yaşında, Nereli?

Haberlere göre Çiçek Kabancı, 30 Ocak 2000'de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde doğdu. Bu bilgiye göre 26 yaşındadır. Eğitimine Gebze'de başladığı, ardından İstanbul Üniversitesi'nde okuduğu ve tiyatroyla ilgilendiği aktarılıyor.

Çiçek Kabancı Ne İş Yapıyor?

Çiçek Kabancı Ne İş Yapıyor?

Çiçek Kabancı, sosyal medyada mizah içerikleri üretiyor. Kentsel Dönüşüm Abla dışında magazin muhabirlerinden kaçan zengin kadın ve cemiyet hayatı kadını gibi parodi karakterleriyle de tanınıyor. Haberlere göre Zort Haber formatında da yer aldı ve YouTube'da Çiçek'le Tarife Göre adlı bir yemek programı yapıyor.

Zengin kadın ve lüks yaşam parodileriyle milyonların gönlünde taht kuran Çiçek Kabancı, sosyal medyanın en yaratıcı isimlerinden biri olarak görülüyor.

Çiçek Kabancı Sabancı Ailesinden mi?

Çiçek Kabancı Sabancı Ailesinden mi?

Haberlerde Çiçek Kabancı ile Sabancı ailesi arasında bilinen bir akrabalık bulunmadığı belirtiliyor. Bu soru, soyadının Sabancı'ya benzemesi ve videolarındaki lüks yaşam parodileri nedeniyle gündeme geliyor. Çiçek Kabancı'nın ailesi hakkında ise kamuya açık ayrıntılı bilgi bulunmuyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın