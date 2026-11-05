Çiçek Kabancı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Kentsel Dönüşüm Abla'nın Hikayesi

Çiçek Kabancı, sosyal medyada mizah içerikleri üretiyor. Kentsel Dönüşüm Abla dışında magazin muhabirlerinden kaçan zengin kadın ve cemiyet hayatı kadını gibi parodi karakterleriyle de tanınıyor. Haberlere göre Zort Haber formatında da yer aldı ve YouTube'da Çiçek'le Tarife Göre adlı bir yemek programı yapıyor.

Zengin kadın ve lüks yaşam parodileriyle milyonların gönlünde taht kuran Çiçek Kabancı, sosyal medyanın en yaratıcı isimlerinden biri olarak görülüyor.