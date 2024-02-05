Kadınmış Gibi Davranıp Bir Başka Kadınla Konuşmaya Çalışan Sapıkların Son Yöntemi Kan Dondurdu
Kadınmış Gibi Davranıp Bir Başka Kadınla Konuşmaya Çalışan Sapıkların Son Yöntemi Kan Dondurdu
Sosyal medyada türlü türlü insan var: Kimisi terbiyesizliğini ulu orta yapmayı tercih ederken, kimisi de farklı maskeler takınıyor. Sapıkların son yöntemi ise adeta kan dondurdu.
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İnternette türlü türlü insan var: Sapık sosyal medya kullanıcılarının son yöntemi ise pes dedirtti.
Kendisine kadın kılığında mesaj atan birinin yazdıklarını anlatan kadın kullanıcı adeta kan dondurdu.
Kadın olduğunu iddia eden şahsın 'fiziğine dair' sorular sorduğunu söyledi...
Üstüne birlikte olduğu kişinin özel bölgesinin bir fotoğrafını atmayı teklif edince, tacize uğrayan kullanıcı konuştuğu kişinin kadın olmadığından şüphelenmiş.
Muhabbet boyunca çirkin imalarda bulunduğunu söyleyen kişinin aslında bir erkek olabileceğini söyledi.
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Ardından benzer deneyimi yaşayanlardan ve diğer kadınlardan uyarı yanıtları geldi.
Kadınlar için sosyal medya bile güvenli değil.
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