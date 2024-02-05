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Kadınmış Gibi Davranıp Bir Başka Kadınla Konuşmaya Çalışan Sapıkların Son Yöntemi Kan Dondurdu

Kadınmış Gibi Davranıp Bir Başka Kadınla Konuşmaya Çalışan Sapıkların Son Yöntemi Kan Dondurdu

Effy
Effy - Onedio Editörü
05.02.2024 - 18:21

Sosyal medyada türlü türlü insan var: Kimisi terbiyesizliğini ulu orta yapmayı tercih ederken, kimisi de farklı maskeler takınıyor. Sapıkların son yöntemi ise adeta kan dondurdu. 

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İnternette türlü türlü insan var: Sapık sosyal medya kullanıcılarının son yöntemi ise pes dedirtti.

İnternette türlü türlü insan var: Sapık sosyal medya kullanıcılarının son yöntemi ise pes dedirtti.

Kendisine kadın kılığında mesaj atan birinin yazdıklarını anlatan kadın kullanıcı adeta kan dondurdu.

Kendisine kadın kılığında mesaj atan birinin yazdıklarını anlatan kadın kullanıcı adeta kan dondurdu.

Kadın olduğunu iddia eden şahsın 'fiziğine dair' sorular sorduğunu söyledi...

Kadın olduğunu iddia eden şahsın 'fiziğine dair' sorular sorduğunu söyledi...
twitter.com

Üstüne birlikte olduğu kişinin özel bölgesinin bir fotoğrafını atmayı teklif edince, tacize uğrayan kullanıcı konuştuğu kişinin kadın olmadığından şüphelenmiş.

Üstüne birlikte olduğu kişinin özel bölgesinin bir fotoğrafını atmayı teklif edince, tacize uğrayan kullanıcı konuştuğu kişinin kadın olmadığından şüphelenmiş.
twitter.com

Muhabbet boyunca çirkin imalarda bulunduğunu söyleyen kişinin aslında bir erkek olabileceğini söyledi.

Muhabbet boyunca çirkin imalarda bulunduğunu söyleyen kişinin aslında bir erkek olabileceğini söyledi.
twitter.com
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Ardından benzer deneyimi yaşayanlardan ve diğer kadınlardan uyarı yanıtları geldi.

Ardından benzer deneyimi yaşayanlardan ve diğer kadınlardan uyarı yanıtları geldi.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Kadınlar için sosyal medya bile güvenli değil.

Kadınlar için sosyal medya bile güvenli değil.
twitter.com

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