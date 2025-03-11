Toplanın Dev Çakal Anketi Başlıyor: Cakal'ın En İyi Şarkısı Hangisi?
Toplanın Dev Çakal Anketi Başlıyor: Cakal'ın En İyi Şarkısı Hangisi?
Toplanın, yılın anketi başlıyor. Hem tarzı hem parçaları hem de son dönemdeki oyunculuğu ile hepimizi büyüleyen Cakal'ın en iyi parçasını seçiyoruz. Hazırsanız hadi başlayalım!
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1. Sence en iyi parçası hangisi?
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