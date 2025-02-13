Tolga Karel'in Fırat Tanış'a Ağır Sözlerinden Turabi'nin Küfürlü Yorumuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar!
Tolga Karel'in Fırat Tanış'a Ağır Sözlerinden Turabi'nin Küfürlü Yorumuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar!
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
13 Şubat Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz karakteriyle tanıdığımız Tolga Karel, bir süre sonra oyunculuğu bırakıp Amerika'ya taşınmıştı. Karel, sosyal medya hesabından oyunculuk sektörü hakkında sık sık eleştirilerde bulunurken bu defa Şakir Paşa'yı canlandıran Fırat Tanış'ı hedef aldı. Karel, Fırat Tanış yüzünden bir dizinin nasıl bittiğini ve onlarca insanın işsiz kaldığını anlatan hikayeler paylaştı.
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2. Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlık oyunu öncesi ortalık epey karıştı. Sumo güreşi oyunu için ezeli düşmanı Pınar'ı seçen Sema'nın bu hamlesi ortalığı alevlendirmişti. Geçen yılki kavgayı hatırlatan Pınar, Sema ile oyuna çıkmak istemediğini belirtince Sema sinirlerine hakim olamadı. Söz konusu olaya Acun Ilıcalı müdahale etti.
3. Survivor ile hayatımıza giren Turabi, geçtiğimiz sezon yarışmadan veto yemiş ama şansını zorlamaktan vazgeçmemişti. Bu sezon Acun Ilıcalı'nın kendisini engellediğini ve ancak o isterse yarışmaya katılabileceğini sık sık dile getiren Turabi, daha sonra artık 'şarkıcı' olmak istediğini belirtmişti. Çıkardığı erotik İngilizce türküsü sebebiyle de sosyal medyada Yunanistan'a itelenmesinin ardından bu yorumlara küfürlü bir cevap vererek o da şarkısını Yunanlara iteledi.
4. Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın ardından şarkıcılık kariyerine yönelmişti. Kalaycıoğlu yeni şarkılarıyla gündem olmaya devam ederken sosyal medyada lisede çektirdiği bir fotoğraf viral oldu. İşte o fotoğraf...
5. 13 bölüm sürmesine rağmen kadrosundaki isimlerin büyüklüğü sebebiyle hala konuşulan Tatlı Küçük Yalancılar dizisinin üzerinden 10 yıl geçti. Şimdilerde her biri Türkiye'nin en popüler isimlerinden olan oyuncular da bu süreçte bir hayli değişti. Gelin, bu ünlü oyuncuların değişimine birlikte bakalım!
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6. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve çok sevilen Uzak Şehir, Yalı Çapkını'na ait reyting rekorunu kırmayı başardı. Aşiret dizilerine duyulan özlemi gidermemizi sağlayan Uzak Şehir'in Lübnan yapımı bir diziden uyarlandığı biliniyordu. Al Hayba dizisi konusunu ve dizide neler yaşandığını birlikte inceleyelim.
7. Müge Anlı'da işlenen bir kayıp olayının iç yüzünden daha çarpık ilişkiler çıktı. Halası ve kuzeninin "17 yıldır ortada yok." diyerek aramaya geldiği Mahir Ünlütaşkıran’ı kardeşi Umut'un öldürdüğünden şüpheleniliyor. Çünkü Umut, abisi kaybolduğu sırada karısı Çiğdem'le ilişki yaşamaya başlıyor. Hatta bir de çocuk yapıyor. Müge Anlı'ya iddialara yanıt vermek için çıkan Umut, ilişkiyi "Tek seferlikti" diye savunup annesi de Mahir'i aramaya gelen akrabalara hakaret edince ünlü sunucu ağır konuştu.
8. MasterChef Türkiye yarışmacısının en popüler isimlerinden biri de Beyza Huri Aydın olmuştu. Yetenekleriyle dikkat çeken başarılı yarışmacı yüzüne kızgın yağ akmasıyla uzun süre konuşulmuştu. Yarışma final yapsa da gündemimize gelmeye devam eden Beyza bu kez sosyal medyada takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı. Bir takipçisinin "Burun estetiği yaptırmayı düşündünüz mü?" sorusuna verdiği cevapsa dikkatlerden kaçmadı.
9. Survivor'da son günlerde Pınar ve Sema gerginliği ortalığı karıştırdı. Geçtiğimiz sezon ettikleri kavga sonucunda Sema diskalifiye edilmiş, ikilinin gerginliği bu sezona kadar uzanmıştı. Pınar'ın Sema ile yarışmak istememesiyle ortalık yeniden kızıştı ve Pınar oyun alanını terk etti. Sema ise Pınar'ın kendisini şiddet yanlısı gösterdiğini dile getirerek Acun Ilıcalı'ya şikayette bulunmuştu. Pınar'ın Sema hakkında bahsettiği olayı Sema'nın daha önce anlattığı ortaya çıktı.
10. Yalı Çapkını ve Kral Kaybederse gibi televizyonda ilgi gören dizilerin birçoğu Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu’nun danışanlarının gerçek hikayelerinden uyarlandı. Ancak bu durum, etik tartışmaları da beraberinde getirdi. Yazar Aşkım Kapışmak, Budayıcıoğlu’nu sert bir dille eleştirerek, “Terapide anlatılanları diziye uyarlamak bir tür istismar. Hastalar tekrar izleyerek travmatize oluyor, izleyiciler de bu sahnelerle kendi travmalarını tetikliyor. Üstelik etik bir denetim mekanizması da yok. Türk Psikiyatri Derneği neden bu konuyla ilgilenmiyor?” sözleriyle tepki gösterdi.
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11. Uzun yıllar sonra yeniden ekranlarımıza geri dönen O Ses Türkiye ilk bölümüyle ortalığı yaktı geçti. Popüler ses yarışmasının jüri koltuğuna ilk kez oturan Melike Şahin ise büyük beğeni topladı. Efsane jüri üyelerinden Hadise'nin programın ilk bölümünde şarkı söyledikten sonra izleyicilerin tezahürat ettiği Melike Şahin'e yönelik tavrı dikkat çekmişti. Gerilim iddiaları patlayınca hemen kardeşlik paylaşımı yapılmıştı. O Ses Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. "İyiyiz" mesajı veren Hadise ve Melike Şahin'in birbirlerini fena tiye aldığı anlar yine gözlerden kaçmadı.
12. 5 yılın ardından yeni albümü “Paşa Gönlüm’ün Şarkıları” ile geri dönen Sezen Aksu, eserinde Ferdi Tayfur'a yer verdi. Tayfur'un "Bana Sor" şarkısını ilk kez yorumlayan Minik Serçe'nin performansı dinleyicileri ikiye böldü. 'Annem Ankara'da dinleyicilerle buluşan parçanın ardından akıllara Rojbin Erden ve Bertan Asllani'nin 'Yabani' dizisindeki performansı geldi.
13. Türk televizyonunun en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te sık sık "Biz ne izliyoruz?" diye sorguladığımız olaylar yaşanıyor. Sadece kaybolan kişilerin bulunmasına değil, aynı zamanda birbirinden korkunç suçların açığa çıkmasına da tanıklık ediyoruz. Hatta bazıları gerçekten kan dondurucu olabiliyor. Yıllar içerisinde Müge Anlı'da işlediği suçlarla gündeme gelmiş ve cezaevinin yolunu tutmuş suçlulara ibret olsun, diye tekrar hatırlayalım. İşte, Müge Anlı’da dehşete düşüren suçları ortaya çıkan 10 suçlu...
14. Rol aldığı her yapımı birkaç adım öne taşımayı başaran Ezgi Mola, şimdilerde 'Başka Bir Gün' dizisiyle büyük beğeni topluyor. Canlandırdığı karakterleri adeta yaşayan türden bir oyuncu olan Mola'nın 'Masumlar Apartmanı'ndaki rolünü hatırlarsınız. Kendisi o dizide temizlik konusunda takıntılı olan Safiye'yle hafızalara kazınmıştı. Peki siz, Ezgi Mola'nın Masumlar Apartmanı'ndan yıllar önce de temizlik takıntılı bir karaktere hayat verdiğini biliyor muydunuz?
15. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman son bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Yeni bölümde Bala Hatun, Begüm Hatun'un tuzağına düştü. Yanarak can verdiği sahne hayranlarını çok üzdü, herkes Özge Törer'in diziden ayrılıp ayrılmadığını merak etti. Dizinin en çok konuşulan sahnelerinden olan Bala Hatun ile Begüm Hatun kavgasında oyunculuklar dikkat çekti. Gelin, birlikte o anlara bakalım...
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16. Esra Ezmeci, Beyaz TV'de yayınlanan programının yanı sıra sosyal medya hesabından düzenli olarak takipçilerinin sorularına yanıt veriyor. Bir kadın takipçisi, kocasının "paraları var" diyerek yaşlı kadınlarla yattığını söyledi. Ezmeci'den yardım isteyen kadın başına gelenlerle herkesi şoke etti.
17. Survivor'da Pınar ve Sema gerginliği tırmanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün yarışmayı terk edecek kadar ileri giden ikilinin nefreti son bulmadı. Pınar'dan Sema'ya ağır sözler geldi. Pınar "Ben Survivor ile var olmadım Survivor ile biteyim ama Sema'nın başka başarısı yok." dedi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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