"Wine Me, Dine Me" Şarkısı Sebebiyle Yunanistan'a İtelenen Turabi'den İtelenme Yorumuna Küfürlü Yorum!
"Wine Me, Dine Me" Şarkısı Sebebiyle Yunanistan'a İtelenen Turabi'den İtelenme Yorumuna Küfürlü Yorum!
Survivor ile hayatımıza giren Turabi, geçtiğimiz sezon yarışmadan veto yemiş ama şansını zorlamaktan vazgeçmemişti. Bu sezon Acun Ilıcalı'nın kendisini engellediğini ve ancak o isterse yarışmaya katılabileceğini sık sık dile getiren Turabi, daha sonra artık 'şarkıcı' olmak istediğini belirtmişti. Çıkardığı erotik İngilizce türküsü sebebiyle de sosyal medyada Yunanistan'a itelenmesinin ardından bu yorumlara küfürlü bir cevap vererek o da şarkısını Yunanlara iteledi.
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Survivor'da daha önce iki kez şampiyon olan ve çoğunlukla Survivor denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Turabi, geçtiğimiz sezondan sonra Acun Ilıcalı tarafından sosyal medyadan engellendiğini duyurmuştu.
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Takipçilerinin yarışmaya katılıp katılmayacağına dair ısrarcı sorularına önce "Acun abi isterse" cevabını veren Turabi, daha sonra şarkıcı olmaya karar verdiğini söylemişti.
Hemen ardından da önce Wine Me, Dine Me adlı erotik İngilizce türküyü çıkarmış, ancak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın devreye girmesiyle şarkıya erişim engeli getirilmişti.
Ancak Turabi hız kesmeden şarkının sözlerini değiştirerek Kiss Me, Hug Me olan yeni versiyonunu yayınlamıştı. Dur durak bilmeyen Turabi, bunun da ardından önce Dur Abi, Sus Abi adlı şarkısını daha sonra da Ben, Sen, O şarkısını çıkardığını duyurmuştu.
Tüm bu sebebplerle sosyal medyanın mizahşörleri Turabi'yi Yunanistan'a itelemişti.
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Bu itelenmeden elbette haberi olan Turabi, kendisine gelen yoruma "Yunanlar yazıyor, yapmayın a... k..." diye cevap verdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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