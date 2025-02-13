"Wine Me, Dine Me" Şarkısı Sebebiyle Yunanistan'a İtelenen Turabi'den İtelenme Yorumuna Küfürlü Yorum!

Survivor ile hayatımıza giren Turabi, geçtiğimiz sezon yarışmadan veto yemiş ama şansını zorlamaktan vazgeçmemişti. Bu sezon Acun Ilıcalı'nın kendisini engellediğini ve ancak o isterse yarışmaya katılabileceğini sık sık dile getiren Turabi, daha sonra artık 'şarkıcı' olmak istediğini belirtmişti. Çıkardığı erotik İngilizce türküsü sebebiyle de sosyal medyada Yunanistan'a itelenmesinin ardından bu yorumlara küfürlü bir cevap vererek o da şarkısını Yunanlara iteledi.