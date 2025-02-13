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Diziden Sonra Hepsi Ünlendi! Tatlı Küçük Yalancılar Dizisi Oyuncularının Şimdiki Halleri

Diziden Sonra Hepsi Ünlendi! Tatlı Küçük Yalancılar Dizisi Oyuncularının Şimdiki Halleri

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.02.2025 - 15:22

13 bölüm sürmesine rağmen kadrosundaki isimlerin büyüklüğü sebebiyle hala konuşulan Tatlı Küçük Yalancılar dizisinin üzerinden 10 yıl geçti. Şimdilerde her biri Türkiye'nin en popüler isimlerinden olan oyuncular da bu süreçte bir hayli değişti. Gelin, bu ünlü oyuncuların değişimine birlikte bakalım!

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Pretty Little Liars dizisinden uyarlanan Tatlı Küçük Yalancılar, 2015 yılında yaz dizisi olarak yayınlanmaya başlamıştı.

Pretty Little Liars dizisinden uyarlanan Tatlı Küçük Yalancılar, 2015 yılında yaz dizisi olarak yayınlanmaya başlamıştı.

O zamanlar oyunculuğa yeni adım atan isimler kadroda yer alsa da dizideki oyuncuların her biri günümüzün en popüler isimlerinden olmayı başardılar.

O zamanlar oyunculuğa yeni adım atan isimler kadroda yer alsa da dizideki oyuncuların her biri günümüzün en popüler isimlerinden olmayı başardılar.

Gelin oyuncuların dizideki ve şimdiki hallerini birlikte karşılaştıralım:

Gelin oyuncuların dizideki ve şimdiki hallerini birlikte karşılaştıralım:

Bensu Soral

Bensu Soral

Dizide Aslı karakterini canlandıran Bensu Soral, her ne kadar ilk bakışta pek değişmemiş gibi görünse de yüzündeki (özellikle yanağındaki ve göz çevresindeki) işlemler dikkatlerden kaçmıyor.

Burak Deniz

Burak Deniz

Dizide Toprak karakterine hayat veren Burak Deniz, resmen küçücükmüş 🥹

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Beste Özdemir

Beste Özdemir

Dizinin belalı ismi Açelya'yı canlandıran Beste Özdemir de ufak dokunuşlarla bir miktar değişmiş.

Şükrü Özyıldız

Şükrü Özyıldız

Eren karakteriyle izlediğimiz Şükrü Özyıldız'ın saçlarına seneler içinde aklar düşse de bu onu çok daha karizmatik göstermiş.

Özge Özacar

Özge Özacar

Şimdilerde gündemden düşmeyen Özge Özacar, dizide Müge karakterini canlandırıyordu. O da küçük dokunuşlarla güzelliğine güzellik katmış.

Alperen Duymaz

Alperen Duymaz

Dizinin Cesur'u Alperen Duymaz'ın zayıflığı ve küçüklüğü karşısında şaşkına döndük.

Dilan Çiçek Deniz

Dilan Çiçek Deniz

Dizide Ebru karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz, dizinin en çok değişen ismi diyebiliriz.

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Melisa Şenolsun

Melisa Şenolsun

Dizinin Hande'si Melisa Şenolsun'un küçük dokunuşlarla yüzündeki değişim gözden kaçmıyor.

Deniz Can Aktaş

Deniz Can Aktaş

Dizinin Seçkin'i Deniz Can Aktaş da epey küçük görünüyor. Demek ki dizinin erkekleri olgunluklarına olgunluk eklemişler...

Büşra Develi

Büşra Develi

Dizide Selin karakterine hayat veren Büşra Develi, keskin değişimlerden kaçınsa da yüzündeki ufak değişiklikler fark ediliyor.

Ozan Dolunay

Ozan Dolunay

Dizide Barış karakterine hayat veren Ozan Dolunay aslına bakarsanız pek de değişmemiş diyebiliriz.

Merve Çağıran

Merve Çağıran

Dizide Janset karakterine hayat veren Merve Çağıran büyük bir değişim geçirmese de özellikle yanaklarındaki işlem dikkatlerden kaçmıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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