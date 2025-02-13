Diziden Sonra Hepsi Ünlendi! Tatlı Küçük Yalancılar Dizisi Oyuncularının Şimdiki Halleri
Diziden Sonra Hepsi Ünlendi! Tatlı Küçük Yalancılar Dizisi Oyuncularının Şimdiki Halleri
13 bölüm sürmesine rağmen kadrosundaki isimlerin büyüklüğü sebebiyle hala konuşulan Tatlı Küçük Yalancılar dizisinin üzerinden 10 yıl geçti. Şimdilerde her biri Türkiye'nin en popüler isimlerinden olan oyuncular da bu süreçte bir hayli değişti. Gelin, bu ünlü oyuncuların değişimine birlikte bakalım!
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Pretty Little Liars dizisinden uyarlanan Tatlı Küçük Yalancılar, 2015 yılında yaz dizisi olarak yayınlanmaya başlamıştı.
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O zamanlar oyunculuğa yeni adım atan isimler kadroda yer alsa da dizideki oyuncuların her biri günümüzün en popüler isimlerinden olmayı başardılar.
Gelin oyuncuların dizideki ve şimdiki hallerini birlikte karşılaştıralım:
Bensu Soral
Burak Deniz
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Beste Özdemir
Şükrü Özyıldız
Özge Özacar
Alperen Duymaz
Dilan Çiçek Deniz
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Melisa Şenolsun
Deniz Can Aktaş
Büşra Develi
Ozan Dolunay
Merve Çağıran
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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