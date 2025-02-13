Reyting Rekortmeni Uzak Şehir'in Lübnan Yapımı Orijinal Versiyonunu İnceleyelim!
Reyting Rekortmeni Uzak Şehir'in Lübnan Yapımı Orijinal Versiyonunu İnceleyelim!
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve çok sevilen Uzak Şehir, Yalı Çapkını'na ait reyting rekorunu kırmayı başardı. Aşiret dizilerine duyulan özlemi gidermemizi sağlayan Uzak Şehir'in Lübnan yapımı bir diziden uyarlandığı biliniyordu. Al Hayba dizisi konusunu ve dizide neler yaşandığını birlikte inceleyelim.
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Kanal D'nin yeni sezonda başlayan ve kısa sürede çok sevilen aşiret dizisi Uzak Şehir, başarısına başarı eklemeye devam ediyor.
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İzleyicinin aşiret dizisi özlemini gideren Uzak Şehir, üstüne bir de büyük bir başarı sağladı. Yalı Çapkını'na ait reyting rekorunu kırarak bir ilke imza attı.
Alya ve Cihan arasındaki ilişkinin giderek aşka dönüşeceğini anlayan izleyicinin ilgisi gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Diziden yeni bir reyting rekoru gelecek mi, hep birlikte göreceğiz.
Dizinin bir uyarlama dizi olduğu bilgisini sizlerle daha önce paylaşmıştık. Şimdi de detaylarıyla inceleyelim...
Uzak Şehir, Lübnan yapımı Al Hayba dizisinden ülkemize uyarlandı. Dizi ayrıca Lübnan'dan uyarlanan ilk dizi olma özelliğini de taşıyor.
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Orijinalinden bir hayli farklı olan Uzak Şehir, bildiğiniz üzere Mardin'de geçiyor. Dizinin orijinali Lübnan-Suriye sınırındaki bir köyde geçiyor.
Dizi silah kaçakçısı bir ailenin reisinin aile içi anlaşmazlıklar, iktidar mücadeleleri ve karmaşık bir aşk ilişkisini anlatıyor.
5 sezon boyunca ekrana gelen dizinin ilk sezonu Netflix'te de yayınlanmıştı. Size bir de spoiler verelim, Uzak Şehir'deki Zerrin ve Demir karakterleri, orijinal versiyonda evliymiş!
Uzak Şehir'de konu orijinalinden epey farklı olsa da ufak tefek benzerlikler var. Bakalım hikaye nasıl ilerleyecek, izleyip göreceğiz!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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