Survivor'da Pınar'ın İddia Ettiği Şiddet Olayını Sema'nın Daha Önce Anlattığı Anlar Yeniden Gündem Oldu
Survivor'da Pınar'ın İddia Ettiği Şiddet Olayını Sema'nın Daha Önce Anlattığı Anlar Yeniden Gündem Oldu
Survivor'da son günlerde Pınar ve Sema gerginliği ortalığı karıştırdı. Geçtiğimiz sezon ettikleri kavga sonucunda Sema diskalifiye edilmiş, ikilinin gerginliği bu sezona kadar uzanmıştı. Pınar'ın Sema ile yarışmak istememesiyle ortalık yeniden kızıştı ve Pınar oyun alanını terk etti. Sema ise Pınar'ın kendisini şiddet yanlısı gösterdiğini dile getirerek Acun Ilıcalı'ya şikayette bulunmuştu. Pınar'ın Sema hakkında bahsettiği olayı Sema'nın daha önce anlattığı ortaya çıktı.
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Survivor'da geçtiğimiz sezon Pınar ve Sema arasında ipler gerilmiş, yaşanan tartışma sonunda Sema diskalifiye edilmişti.
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Ancak ikili arasındaki anlaşmazlığın Survivor'da başlamadığı, ikilinin katıldığı olimpiyatlardan bu yana süregeldiği ortaya çıkmıştı.
Bu sezon yeniden karşı karşıya gelen ikili arasındaki soğuk rüzgarlar sürüyor. Geçtiğimiz gün yarışmada kendisine rakip olarak Sema'nın kendisini rakip olarak seçmesinin ardından Pınar yarışmak istemediğini dile getirdi.
Pınar'ın oyun alanını terk etmesiyle sonuçlanan olayda, Sema, Pınar'ın kendisini şiddet yanlısı olarak göstermeye çalıştığını dile getirdi.
Pınar'ın iddia ettiği Sema'nın birini dövdüğüne dair olayı, Sema'nın daha önce Konuşanlar'da anlattığı anlar yeniden gündem oldu.
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O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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