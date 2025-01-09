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TOGG Fiyat Listesi Ocak 2025: Togg T10X Güncel Fiyat 2025

etiket TOGG Fiyat Listesi Ocak 2025: Togg T10X Güncel Fiyat 2025

Togg
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.01.2025 - 14:28

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) özel kredi imkanlarıyla birçok kişinin tercih ettiği bir marka haline geldi. T10X modeliyle sürücülerin karşısına çıkan Togg, Ocak ayında fiyat güncellemesine gitti. Yeni yılın gelmesiyle birçok otomobil markası da modellerinde değişikliğe gitmişti. Togg Ocak ayı fiyatları da merak konusu oldu. Peki TOGG T10X ne kadar? 

İşte Togg Ocak 2025 güncel fiyat listesi.

Kaynak

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Togg Ne Kadar?

Togg Ne Kadar?

TX10, TOGG'un satışta olan tek modelidir. T10F modeli üzerindeki çalışmalar ise sürüyor. 2024 yılının başında 1.432.600 liradan satışa sunulan Togg, 2025 yılında da alıcıya çıkıyor.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Togg T10X Fiyat Listesi Ocak 2025

Togg T10X Fiyat Listesi Ocak 2025

  • V1 RWD Standart Menzil 1.432.600 TL

  • V1 RWD Uzun Menzil 1.673.000 TL

  • V2 RWD Uzun Menzil 1.823.000 TL

Togg T10X Opsiyon Fiyatları Ocak 2025

Togg T10X Opsiyon Fiyatları Ocak 2025

Togg T10X opsiyon fiyatları ise aşağıdaki gibidir;

  • Teknoloji ve Konfor Paketi V1 25.000 TL

  • Kış Paketi V2 20.000 TL

  • 22 kW AC Şarj Kapasitesi V1,V2 20.000 TL

  • Panoramik Cam Tavan V1, V2 30.000 TL

  • Meridian Premium Ses Sistemi V2 30.000 TL

Anahtar teslim fiyatına ÖTV, KDV, MTV, plaka ve tescil masrafları dahil; trafik sigortası ve kasko dahil değildir.

TOGG T10X Özellikleri

TOGG T10X Özellikleri

  • Motor Gücü:160 kW

  • Beygir Gücü:218 HP

  • Tork:350 Nm

  • Azami Hız:180 km/s

  • 0-100 km/s:7.8 saniye

  • Ortalama Yakıt Tüketimi:16.9 kWh/100km

  • Ağırlık:2126 kg

  • Bagaj Hacmi:441 litre

  • Motor Türü: Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)

Togg T10F Fiyat Belli mi?

Togg T10F Fiyat Belli mi?

Togg, T10X modeline alternatif olarak sedan T10F'i tanıttı. T10F henüz satışa çıkmadı, fiyatları da belli değil.

T10F Ne Zaman Satışa Çıkacak?

T10F satışlarının 2025'in ilk çeyreğinde başlayacağı belirtiliyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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