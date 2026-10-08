article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
TMSF, Destek Finans Faktoring'e Kayyum Olarak Atandı: Yeni Yönetim Kurulu Belli Oldu

TMSF, Destek Finans Faktoring'e Kayyum Olarak Atandı: Yeni Yönetim Kurulu Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.10.2026 - 00:03
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Destek Finans Faktoring, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun şirkete kayyum olarak atandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimle duyurdu. Karar, BDDK'nın 30 Eylül'de aldığı yönetim devri kararlarının ardından geldi. TMSF şirketin yönetim kurulunu yeniden oluştururken, şirket faaliyetlerin aksamadan sürdüğünü açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TMSF şirkete kayyum olarak atandı.

TMSF şirkete kayyum olarak atandı.

İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği, 7 Ekim 2026 tarihli kararıyla Destek Finans Faktoring A.Ş.'ye TMSF'yi kayyum olarak atadı. Şirket kararı 8 Ekim'de KAP üzerinden duyurdu. Kararın gerekçesi haberlerde açıklanmazken, süreç kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen dosyayla ilişkilendiriliyor.

Yeni yönetim kurulu oluşturuldu.

Yeni yönetim kurulu oluşturuldu.

TMSF, kayyum atamasının ardından şirketin yönetim kurulunu yeniden oluşturdu. Yönetim kurulu başkanlığına Cemal Okumuş getirilirken başkan vekilliğine İrem Soydan Güler seçildi. Serdar Karakuş, Gönül Polat ve Kenan Alpdündar ise yönetim kurulu üyesi oldu. Alpdündar aynı zamanda genel müdür olarak atandı ve işlemler tamamlandıktan sonra göreve başlayacak. Şirket, yönetim ve temsilin Fon Kurulu tarafından atanan kurul eliyle yürütüleceğini belirtti.

BDDK 30 Eylül'de yönetim devrine karar vermişti.

BDDK 30 Eylül'de yönetim devrine karar vermişti.

BDDK, 30 Eylül'de fon soruşturması kapsamında Destek, Hedef ve Tera yatırım bankaları ile Destek Finans ve Tera Finans faktoring şirketlerine ilişkin kararlar almıştı. Kararlarla bu şirketlerdeki paylara bağlı temettü dışı ortaklık hakları TMSF'ye verilirken, Destek Holding'in Destek Finans Faktoring'deki yüzde 73,81'lik payını altı ay içinde kanuna uygun kişilere devretmesi istendi. Altunç Kumova'nın kontrol ettiği Destek Finans Faktoring, Destek Yatırım Bankası'nın yüzde 99,99'luk payına sahip. TMSF, 1 Ekim'de Destek Yatırım Bankası'nın yönetim kurulunu da değiştirdi.

Şirketin hisseleri bir ayda değer kaybetti.

Şirketin hisseleri bir ayda değer kaybetti.

Aktarılan verilere göre DSTKF kodlu Destek Finans Faktoring hisseleri, 8 Eylül 2026'da 2.460 liradan işlem görürken 8 Ekim'de 456 liraya geriledi. Bu düşüş, bir ayda yaklaşık yüzde 81,5'lik değer kaybına karşılık geliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın