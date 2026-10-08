TMSF, Destek Finans Faktoring'e Kayyum Olarak Atandı: Yeni Yönetim Kurulu Belli Oldu
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Destek Finans Faktoring, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun şirkete kayyum olarak atandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimle duyurdu. Karar, BDDK'nın 30 Eylül'de aldığı yönetim devri kararlarının ardından geldi. TMSF şirketin yönetim kurulunu yeniden oluştururken, şirket faaliyetlerin aksamadan sürdüğünü açıkladı.
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TMSF şirkete kayyum olarak atandı.
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Yeni yönetim kurulu oluşturuldu.
BDDK 30 Eylül'de yönetim devrine karar vermişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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