TMSF, Destek Finans Faktoring'e Kayyum Olarak Atandı: Yeni Yönetim Kurulu Belli Oldu

TMSF, kayyum atamasının ardından şirketin yönetim kurulunu yeniden oluşturdu. Yönetim kurulu başkanlığına Cemal Okumuş getirilirken başkan vekilliğine İrem Soydan Güler seçildi. Serdar Karakuş, Gönül Polat ve Kenan Alpdündar ise yönetim kurulu üyesi oldu. Alpdündar aynı zamanda genel müdür olarak atandı ve işlemler tamamlandıktan sonra göreve başlayacak. Şirket, yönetim ve temsilin Fon Kurulu tarafından atanan kurul eliyle yürütüleceğini belirtti.