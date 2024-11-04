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Tıpkı Narin Gibi: Minik Bedeni Mezarlıkta Bulunan 6 Yaşındaki Şirin'in Tabutundaki Gelinlik Çok Öfkelendirdi!

Tıpkı Narin Gibi: Minik Bedeni Mezarlıkta Bulunan 6 Yaşındaki Şirin'in Tabutundaki Gelinlik Çok Öfkelendirdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
04.11.2024 - 21:10

İstanbul'da kaybından günler sonra bir mezarlıkta cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi son yolculuğuna uğurlandı. Minik kızın tabutunun üzerindeki gelinlik detayıysa tepkilerin odağı oldu.

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6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi 31 Ekim'de evinin önünden kayıplara karışmış, ailesi Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı.

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi 31 Ekim'de evinin önünden kayıplara karışmış, ailesi Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı.

Yanında bir çocukla bazı bölgelerde dilenirken görüldüğü söylenen minik kızdan iyi bir haber gelmesini bekliyorduk ki, maalesef acı haberle yıkıldık.

Yanında bir çocukla bazı bölgelerde dilenirken görüldüğü söylenen minik kızdan iyi bir haber gelmesini bekliyorduk ki, maalesef acı haberle yıkıldık.

Talihsiz Şirin'in bedeniyse Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuştu. Cinayete kurban giden kızı hayattan kopartan 49 yaşındaki kağıt toplayıcısı M.Ö. ise cinayeti işlediğini itiraf ettikten sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Talihsiz Şirin'in bedeniyse Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuştu. Cinayete kurban giden kızı hayattan kopartan 49 yaşındaki kağıt toplayıcısı M.Ö. ise cinayeti işlediğini itiraf ettikten sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Şirin'in cenazesi İstanbul'da yapılan otopsinin ardından memleketi Şanlıurfa'ya getirildi.

Şirin'in cenazesi İstanbul'da yapılan otopsinin ardından memleketi Şanlıurfa'ya getirildi.

Şanlıurfa Yeni Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan küçük kızın tabutunun üzerine konulan gelinlik detayı dikkat çekti.

Şanlıurfa Yeni Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan küçük kızın tabutunun üzerine konulan gelinlik detayı dikkat çekti.
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6 yaşında katledilen Şirin'in mezarına papatyaların dışında bu gelinliğin konulması da tepkilerin odağı oldu.

6 yaşında katledilen Şirin'in mezarına papatyaların dışında bu gelinliğin konulması da tepkilerin odağı oldu.

Yaşananlar tıpkı 8 yaşında caniye hayattan koparılan Narin Güran'ın cenazesini hatırlattı. O zaman Narin için ses çıkaranlar bu sefer de Şirin için ateş püskürdü.

Yaşananlar tıpkı 8 yaşında caniye hayattan koparılan Narin Güran'ın cenazesini hatırlattı. O zaman Narin için ses çıkaranlar bu sefer de Şirin için ateş püskürdü.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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seremoni-.-

Gelinlik değil , önlük koyulmalıydı okula gitmesi gerekirken mezara girdi yavru

matchless

bu ülkede zihniyet hiçbir zaman değişmez kız çocukları okutulmak yerine erken yaşta evlendirirler dilendirirler sonra benim çocuğum böyle oldu söyle oldu.