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TikTok Evreninde Yeni Bir Aya Giriyoruz: Bu Ayın En Çok Kullanılan Şarkıları

etiket TikTok Evreninde Yeni Bir Aya Giriyoruz: Bu Ayın En Çok Kullanılan Şarkıları

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 22:33

TikTok evreninde bu ay hangi şarkılar revaçta?

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1. Fleetwood Mac - Dreams

2. Dua Lipa - Don't Start Now

3. Ashnikko - Daisy

4. Lilly Allen - Smile

5. Jason Derulo & Puri & Jhorrmountain - Cono

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6. Roddy Ricch - The Box

7. Sevdaliza - Alibi ft. Pablo Vittar & Yseult

8. Tommy Richman - Million Dollar Baby

9. Emma - Summer Sunshine

10. Omah Lay - Soso

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11. Moblack & Salif Keita & Casaria Evora - Yamore

12. Hande Yener - Sopa

13. Simge - Önümüz Yaz

14. Gülşen - Bal

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