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Tıka Basa Doyduğumuz Restoranlardan Müşterilerinin Bilmesini İstemediği 15 Sır

Tıka Basa Doyduğumuz Restoranlardan Müşterilerinin Bilmesini İstemediği 15 Sır

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 12:31

Dışarıda yemek yemeyi seviyorsanız bundan sonra tercihlerinizi tekrar düşünmek isteyebilirsiniz. Birçok restoran, kullandığı karanlık sırlarıyla aslında size beklediğiniz servisi sunmuyor olabilir. Bu sırlar neler miymiş? Gelin beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Restoranların birçoğu gerçekten oldukça ilginç karakterler tarafından yönetiliyor ve orada tanışabileceğiniz çılgın insan sayısı beklediğinizden çok daha yüksek."

1. "Restoranların birçoğu gerçekten oldukça ilginç karakterler tarafından yönetiliyor ve orada tanışabileceğiniz çılgın insan sayısı beklediğinizden çok daha yüksek."

2. "Birçok pizzacı, müşterileri hakkında notlar tutuyor ve söyledikleri kişinin onlara karşı olan tavrına göre farklı servisler sunabiliyor."

2. "Birçok pizzacı, müşterileri hakkında notlar tutuyor ve söyledikleri kişinin onlara karşı olan tavrına göre farklı servisler sunabiliyor."

'Örneğin, iyi müşteriler için bolca malzeme koyulurken, kötü müşterilere olabildiğince az koyuluyor.'

3. "Sağlık müfettişleri geleceğinde birkaç gün önceden haberimiz oluyor ve hazırlık yapıyoruz."

3. "Sağlık müfettişleri geleceğinde birkaç gün önceden haberimiz oluyor ve hazırlık yapıyoruz."

'Zaten birçoğu işini çok umursamıyor.'

4. "Restoranımız oldukça temiz olmasına rağmen kullanılan bir yöntem hiç hoş değildi."

4. "Restoranımız oldukça temiz olmasına rağmen kullanılan bir yöntem hiç hoş değildi."

'Eğer soğuk bir içecek hazırlanacaksa genelde onları içerisinde tutacak belirli çöp poşetlerimiz oluyordu. O çöp poşetleri başka hiçbir şey için kullanılmasa da olduka garip olduğunu söylemem lazım.'

5. "Bizim bulaşıkçımız insanların yemediği yemekleri bitirirdi."

5. "Bizim bulaşıkçımız insanların yemediği yemekleri bitirirdi."
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6. "Çikolata çeşmelerinin içerisindeki boruların ne kadar kirli olduğunu bilseniz bir daha asla yemezdiniz."

6. "Çikolata çeşmelerinin içerisindeki boruların ne kadar kirli olduğunu bilseniz bir daha asla yemezdiniz."

7. "Kapanmaya son on dakika kala gelirseniz tabağınıza olacakları hayal bile edemezsiniz."

7. "Kapanmaya son on dakika kala gelirseniz tabağınıza olacakları hayal bile edemezsiniz."

8. "Restoranda makarna yiyorsanız emin olun ödediğiniz paranın yüzde 90'ı kar olarak kalıyor."

8. "Restoranda makarna yiyorsanız emin olun ödediğiniz paranın yüzde 90'ı kar olarak kalıyor."

9. "Bir restoranda dondurma makinesi varsa emin olun onun içerisi küf doludur."

9. "Bir restoranda dondurma makinesi varsa emin olun onun içerisi küf doludur."

10. "Yemeklerde kullanılan tuz ve tereyağı miktarını bilmek bile istemezsiniz."

10. "Yemeklerde kullanılan tuz ve tereyağı miktarını bilmek bile istemezsiniz."
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11. "Garsonunuz sizinle konuşurken oldukça samimi davranıyorsa ve kişisel hikayeler anlatıyorsa, bunların birçoğunun bahşiş almak için söylenen yalanlar olduğundan emin olabilirsiniz."

11. "Garsonunuz sizinle konuşurken oldukça samimi davranıyorsa ve kişisel hikayeler anlatıyorsa, bunların birçoğunun bahşiş almak için söylenen yalanlar olduğundan emin olabilirsiniz."

12. "Masanızı silmekte kullanılan bezin sizden önce yüzlerce masayı silmekte kullanıldığından emin olabilirsiniz."

12. "Masanızı silmekte kullanılan bezin sizden önce yüzlerce masayı silmekte kullanıldığından emin olabilirsiniz."

13. "Dondurma makinesi hiçbir zaman bozuk değil!"

13. "Dondurma makinesi hiçbir zaman bozuk değil!"

'Sadece uğraşmak istemiyoruz.'

14. "Yediğiniz her şeyin olması gerekenden daha pahalı olduğunu söyleyebilirim."

14. "Yediğiniz her şeyin olması gerekenden daha pahalı olduğunu söyleyebilirim."

15. "Birçok restoran donmuş yemek kullanıyor ve tabağınıza koymadan önce sadece mikrodalga fırına koymakla yetiniyor."

15. "Birçok restoran donmuş yemek kullanıyor ve tabağınıza koymadan önce sadece mikrodalga fırına koymakla yetiniyor."

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