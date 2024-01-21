Tıka Basa Doyduğumuz Restoranlardan Müşterilerinin Bilmesini İstemediği 15 Sır
Tıka Basa Doyduğumuz Restoranlardan Müşterilerinin Bilmesini İstemediği 15 Sır
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Dışarıda yemek yemeyi seviyorsanız bundan sonra tercihlerinizi tekrar düşünmek isteyebilirsiniz. Birçok restoran, kullandığı karanlık sırlarıyla aslında size beklediğiniz servisi sunmuyor olabilir. Bu sırlar neler miymiş? Gelin beraber bakalım.
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1. "Restoranların birçoğu gerçekten oldukça ilginç karakterler tarafından yönetiliyor ve orada tanışabileceğiniz çılgın insan sayısı beklediğinizden çok daha yüksek."
2. "Birçok pizzacı, müşterileri hakkında notlar tutuyor ve söyledikleri kişinin onlara karşı olan tavrına göre farklı servisler sunabiliyor."
3. "Sağlık müfettişleri geleceğinde birkaç gün önceden haberimiz oluyor ve hazırlık yapıyoruz."
4. "Restoranımız oldukça temiz olmasına rağmen kullanılan bir yöntem hiç hoş değildi."
5. "Bizim bulaşıkçımız insanların yemediği yemekleri bitirirdi."
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6. "Çikolata çeşmelerinin içerisindeki boruların ne kadar kirli olduğunu bilseniz bir daha asla yemezdiniz."
7. "Kapanmaya son on dakika kala gelirseniz tabağınıza olacakları hayal bile edemezsiniz."
8. "Restoranda makarna yiyorsanız emin olun ödediğiniz paranın yüzde 90'ı kar olarak kalıyor."
9. "Bir restoranda dondurma makinesi varsa emin olun onun içerisi küf doludur."
10. "Yemeklerde kullanılan tuz ve tereyağı miktarını bilmek bile istemezsiniz."
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11. "Garsonunuz sizinle konuşurken oldukça samimi davranıyorsa ve kişisel hikayeler anlatıyorsa, bunların birçoğunun bahşiş almak için söylenen yalanlar olduğundan emin olabilirsiniz."
12. "Masanızı silmekte kullanılan bezin sizden önce yüzlerce masayı silmekte kullanıldığından emin olabilirsiniz."
13. "Dondurma makinesi hiçbir zaman bozuk değil!"
14. "Yediğiniz her şeyin olması gerekenden daha pahalı olduğunu söyleyebilirim."
15. "Birçok restoran donmuş yemek kullanıyor ve tabağınıza koymadan önce sadece mikrodalga fırına koymakla yetiniyor."
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