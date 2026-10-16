THY'nin Lyon-İstanbul Uçağı Yakıt Krizine Girdi: İki Pas Geçme Sonrası Acil Durum Kodu Verdi
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Lyon'dan İstanbul'a gelen THY'nin TK1808 sefer sayılı Airbus A321neo tipi uçağı, İstanbul Havalimanı'nda kuvvetli rüzgâr yüzünden iki kez pas geçti ve havada uzun süre bekledi. Yakıt rezervi kritik seviyeye inen ekip 7700 acil durum kodunu verdi, uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirilerek güvenle yere indi.
[Kaynak: Airporthaber, Airlive]
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TC-LPA tescilli uçak önce 28 bin feet'te, ardından 12 bin feet'te yaklaşık yarım saat tur attı.
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İstanbul'da rüzgâr 46 knota çıkınca iki iniş denemesi de yarım kaldı.
Yakıt rezervi kritik seviyeye düşünce ekip 7700 kodunu verip öncelikli iniş istedi.
Uçak Sabiha Gökçen'in 08R pistine indi, yolcu ve mürettebatta yaralanma olmadı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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