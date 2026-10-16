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THY'nin Lyon-İstanbul Uçağı Yakıt Krizine Girdi: İki Pas Geçme Sonrası Acil Durum Kodu Verdi

THY'nin Lyon-İstanbul Uçağı Yakıt Krizine Girdi: İki Pas Geçme Sonrası Acil Durum Kodu Verdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.10.2026 - 07:57
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Lyon'dan İstanbul'a gelen THY'nin TK1808 sefer sayılı Airbus A321neo tipi uçağı, İstanbul Havalimanı'nda kuvvetli rüzgâr yüzünden iki kez pas geçti ve havada uzun süre bekledi. Yakıt rezervi kritik seviyeye inen ekip 7700 acil durum kodunu verdi, uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirilerek güvenle yere indi.

[Kaynak: Airporthaber, Airlive]

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TC-LPA tescilli uçak önce 28 bin feet'te, ardından 12 bin feet'te yaklaşık yarım saat tur attı.

TC-LPA tescilli uçak önce 28 bin feet'te, ardından 12 bin feet'te yaklaşık yarım saat tur attı.

Lyon-Saint Exupéry Havalimanı'ndan kalkan TK1808, İstanbul'a yaklaşırken fırtına ve yoğun hava trafiğiyle karşılaştı. Hava trafik kontrolü uçağı önce 28 bin feet irtifada beklemeye aldı.

Ardından uçak 12 bin feet'e alçaldı ve yaklaşık 30 dakika boyunca havada daire çizdi. TC-LPA tescilli Airbus A321neo'nun içinde 116 kişi bulunduğu bildirildi. İstanbul Havalimanı'ndaki olumsuz hava koşulları, bekleme süresini beklenenden çok daha uzun hale getirdi.

İstanbul'da rüzgâr 46 knota çıkınca iki iniş denemesi de yarım kaldı.

İstanbul'da rüzgâr 46 knota çıkınca iki iniş denemesi de yarım kaldı.

35 numaralı piste yönelen pilotlar, ani rüzgâr hamlelerinin 46 knota (yaklaşık 85 km/saat) çıkması nedeniyle ilk yaklaşmada inişi tamamlayamadı ve pas geçti.

İkinci denemede de tablo değişmedi. Bu kez kuvvetli yan rüzgâr uçağın dengesini bozdu, ekip inişi yeniden iptal etti. Art arda gelen iki pas geçme ve uzayan bekleme, yakıt rezervini hızla eritti.

Yakıt rezervi kritik seviyeye düşünce ekip 7700 kodunu verip öncelikli iniş istedi.

Yakıt rezervi kritik seviyeye düşünce ekip 7700 kodunu verip öncelikli iniş istedi.

Yakıt rezervinin kritik seviyeye inmesi üzerine mürettebat transponderden 7700 kodunu yayınladı. Bu kod, hava trafik kontrolörlerine uçakta acil bir durum olduğunu bildiriyor ve önceliğin verilmesini sağlıyor.

7700 kodu tek başına durumun ne kadar ciddi olduğunu göstermiyor. Ancak TK1808 ekibi aynı anda öncelikli iniş talep etti. Kontrolörler de uçağı, İstanbul Havalimanı'ndaki rüzgâra rağmen kısa sürede inebileceği bir alana, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirdi.

Uçak Sabiha Gökçen'in 08R pistine indi, yolcu ve mürettebatta yaralanma olmadı.

Uçak Sabiha Gökçen'in 08R pistine indi, yolcu ve mürettebatta yaralanma olmadı.

Acil durum çağrısından birkaç dakika sonra uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 08R pistine güvenle indi. Pist çevresinde olası bir duruma karşı acil müdahale ve itfaiye ekipleri hazır bekletildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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