THY'nin Lyon-İstanbul Uçağı Yakıt Krizine Girdi: İki Pas Geçme Sonrası Acil Durum Kodu Verdi

Yakıt rezervinin kritik seviyeye inmesi üzerine mürettebat transponderden 7700 kodunu yayınladı. Bu kod, hava trafik kontrolörlerine uçakta acil bir durum olduğunu bildiriyor ve önceliğin verilmesini sağlıyor.

7700 kodu tek başına durumun ne kadar ciddi olduğunu göstermiyor. Ancak TK1808 ekibi aynı anda öncelikli iniş talep etti. Kontrolörler de uçağı, İstanbul Havalimanı'ndaki rüzgâra rağmen kısa sürede inebileceği bir alana, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirdi.