onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
The Witcher Dizisinin Konusu Nedir? The Witcher Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

The Witcher Dizisinin Konusu Nedir? The Witcher Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
24.05.2025 - 20:54

Gelin, fantastik evrenleri, derin karakterleri ve epik hikayesiyle dikkat çeken The Witcher'a birlikte derinlemesine bir bakış atalım. Henry Cavill ve Liam Hemsworth gibi güçlü oyuncuların hayat verdiği karakterlerle; entrika, savaş ve sihir dolu bir evrene adım atmaya hazır olun. Bu yazıda dizinin konusu, oyuncu kadrosu, sezonlar, çekim yerleri ve en güncel haberleri detaylarıyla keşfedeceksiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

The Witcher Dizisinin Konusu

The Witcher Dizisinin Konusu

The Witcher, Andrzej Sapkowski'nin aynı adlı fantastik kitap serisinden uyarlanmış bir Netflix dizisidir. Hikâye, canavar avcısı (witcher) Geralt of Rivia'nın etrafında şekillenir. Geralt, büyü, politika ve savaşla yoğrulmuş bir dünyada hayatta kalmaya çalışırken kaderi onu güçlü büyücü Yennefer ve Cintra prensesi Ciri ile kesiştirir.

The Witcher Oyuncuları

The Witcher Oyuncuları

Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan

The Witcher Bölümler ve Sezonlar

The Witcher Bölümler ve Sezonlar

İlk sezonu 2019'da yayınlanan dizi, toplamda beş sezon olarak planlanmıştır.

The Witcher Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

The Witcher Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

The Witcher dizisi, Netflix platformunda sezonluk yayınlanmıştır.

The Witcher İzlenme Oranları ve Reytingler

The Witcher İzlenme Oranları ve Reytingler

The Witcher dizisi, Netflix'te yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi görmüş, ancak zamanla izlenme oranlarında ve reytinglerde düşüş yaşamıştır. Netflix'e göre, ilk sezon yayınlandıktan sonraki ilk 28 gün içinde 76 milyon hane tarafından izlendi. Bu, Netflix'in o dönemdeki en büyük dizi lansmanıydı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

The Witcher Eleştiri ve Ödüller

The Witcher Eleştiri ve Ödüller

The Witcher, toplamda 9 ödül kazanmış ve 37 adaylık elde etmiştir. 

2022 BAFTA Craft Ödülleri:

En İyi Özel, Görsel ve Grafik Efektler ödülünü kazandı. 

2022 Primetime Emmy Adaylıkları:

En İyi Fantastik/Bilim Kurgu Kostümleri

En İyi Özel Görsel Efektler

En İyi Dublör Koordinasyonu 

2021 BMI Film & TV Ödülleri:

BMI Streaming Series Award ödülünü kazandı. 

Video – Trailer People's Voice kategorisinde ödül aldı.

The Witcher Son Haberler

The Witcher Son Haberler

The Witcher ile ilgili son haber final haberi. 5. sezon, dizinin final sezonu olacak ve Andrzej Sapkowski'nin kitap serisinin tamamını kapsayacak.

The Witcher Benzeri Diziler

The Witcher Benzeri Diziler

  • Game of Thrones 

  • House of the Dragon 

  • The Lord of the Rings: The Rings of Power 

  • Shadow and Bone 

  • His Dark Materials

The Witcher Dizisi Nerede Çekiliyor?

The Witcher Dizisi Nerede Çekiliyor?

The Witcher dizisi, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde çekilerek fantastik atmosferini gerçek mekanlarla zenginleştirmiştir. Örneğin Budapeşte'deki Mafilm ve Origo stüdyoları, Stregobor'un evi ve Cintra'nın salonu gibi iç mekân sahneleri için kullanıldı. Ayrıca Csákberény köyü, Marnadal Savaşı'nın sahnelerine ev sahipliği yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın