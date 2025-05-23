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Hayat Şarkısı Dizisinin Konusu Nedir? Hayat Şarkısı Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Hayat Şarkısı Dizisinin Konusu Nedir? Hayat Şarkısı Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
23.05.2025 - 15:45

Hayat Şarkısı dizisi, etkileyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alıyor. Burcu Biricik ve Birkan Sokullu'nun başrollerini paylaştığı dizi, dram ve aşk temasıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Bu yazımızda Hayat Şarkısı dizisinin konusu, oyuncuları ve merak edilen tüm detaylarına yakından bakıyoruz.

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Hayat Şarkısı Konusu

Hayat Şarkısı Konusu

Mudanya yakınlarındaki Güzelköy’de doğup büyüyen Bayram ile çocukluk arkadaşı ve kan kardeşi Salih, aralarındaki eski bir anlaşmazlığı çözmek adına çocukları Melek ve Kerim’i küçük yaşta nişanlar. Yıllar içinde farklı şehirlerde yaşamlarını sürdüren aileler, bu sözün gölgesinde hayatlarına devam eder. Bayram, İstanbul’da işlerini büyütüp zengin bir hayata kavuşsa da verdiği sözü unutmaz ve üniversiteden yeni mezun olan oğlu Kerim’i alıp Salih’in kapısını çalar. Salih de bu eski anlaşmaya sadıktır ve iki aile, gençlerin düğün kararını kesinleştirir. Ancak zamanla Kerim ve Melek kendi yollarını çizmiş, başka hayatlara ve hayallere yönelmişlerdir. Her şey gençlerin kendi aralarında aldıkları kararlarla çözülecek gibi görünürken, Hülya’nın kimsenin hesaba katmadığı büyük planı işleri tamamen değiştirecektir.

Hayat Şarkısı Oyuncuları

Hayat Şarkısı Oyuncuları

Burcu Biricik – Hülya Çamoğlu Cevher

Birkan Sokullu – Kerim Cevher

Ahmet Mümtaz Taylan – Bayram Cevher

Tayanç Ayaydın – Hüseyin Cevher

Seray Gözler – Süheyla Cevher

Olgun Toker – Mahir Duru / Marvin Mayer

Pelin Öztekin – Zeynep Cevher Namıkoğlu

Deniz Hamzaoğlu – Kaya

Aydan Taş – Nilay

Gamze Demirbilek – Hatice Cevher

Serap Önder – Aysel

Deniz Altan – Bade Cevher

Baran Can Eraslan – Arda

Ayhan Kızılsu – Atıf

Pınar Hamzaoğlu – Ceylan

Gülsüm Alkan – Sabriye

Serkan Keskin – Psikiyatr Tamer

Ahmet Melih Yılmaz – Cambaz

İdil Kaya – Ceren Cevher

Defne Yazar – Bahar Cevher

Poyraz Rüzgâr Turan – Mehmet Cevher

Hayat Şarkısı Bölümler ve Sezonlar

Hayat Şarkısı Bölümler ve Sezonlar

2 sezon ve toplamda 57 bölüm sürmüştür.

Hayat Şarkısı Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Hayat Şarkısı Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Kanal D ekranlarında her hafta Salı saat 20.00'de yayınlanmıştır.

Hayat Şarkısı İzlenme Oranları ve Reytingler

Hayat Şarkısı İzlenme Oranları ve Reytingler

Dizi, ilk bölümlerinde güçlü bir başlangıç yaparak reyting sıralamalarında üst sıralarda yer aldı. Ancak ilerleyen bölümlerde, özellikle 32. bölüm itibarıyla reytinglerde düşüş yaşandı. Son bölümlerde ise dizi, Total, AB ve ABC1 kategorilerinde orta sıralarda yer aldı.

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Hayat Şarkısı Eleştiri ve Ödüller

Hayat Şarkısı Eleştiri ve Ödüller

Hayat Şarkısı, 2016 yılında düzenlenen 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde birçok kategoride aday gösterilmiştir:

  • En İyi Dizi

  • En İyi Kadın Oyuncu – Burcu Biricik

  • En İyi Erkek Oyuncu – Birkan Sokullu

  • En İyi Yönetmen – Cem Karcı

  • En İyi Dizi Çifti – Burcu Biricik & Birkan Sokullu

Ancak bazı izleyiciler, karakter gelişimleri ve senaryo tutarsızlıkları konusunda eleştirilerde bulunmuştur. Örneğin, Zeynep karakterinin ani değişimi ve senaryodaki bazı tutarsızlıklar, bazı izleyiciler tarafından eleştirilmiştir.

Hayat Şarkısı Son Haberler

Hayat Şarkısı Son Haberler

Dizinin 6 Haziran 2017'de yayımlanan 57. ve final bölümünde, Hülya'nın aldığı beklenmedik karar izleyicileri şaşırttı. Düğün günlerinde Kerim tarafından terk edilen Hülya, intikam planını devreye sokarak Kerim'i büyük bir çıkmaza sürükledi. Bu gelişme, dizinin finaline damgasını vurdu.

Hayat Şarkısı Benzeri Diziler

Hayat Şarkısı Benzeri Diziler

  • İstanbullu Gelin

  • Kırgın Çiçekler

  • Aşk ve Mavi

  • Paramparça

  • Fatmagül'ün Suçu Ne?

Hayat Şarkısı Dizisi Nerede Çekildi?

Hayat Şarkısı Dizisi Nerede Çekildi?

Dizinin ana mekanı olan Cevher ailesinin evi, Bebek'te bulunan Beyaz Köşk'te çekilmiştir.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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