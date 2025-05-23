Hayat Şarkısı Dizisinin Konusu Nedir? Hayat Şarkısı Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Mudanya yakınlarındaki Güzelköy’de doğup büyüyen Bayram ile çocukluk arkadaşı ve kan kardeşi Salih, aralarındaki eski bir anlaşmazlığı çözmek adına çocukları Melek ve Kerim’i küçük yaşta nişanlar. Yıllar içinde farklı şehirlerde yaşamlarını sürdüren aileler, bu sözün gölgesinde hayatlarına devam eder. Bayram, İstanbul’da işlerini büyütüp zengin bir hayata kavuşsa da verdiği sözü unutmaz ve üniversiteden yeni mezun olan oğlu Kerim’i alıp Salih’in kapısını çalar. Salih de bu eski anlaşmaya sadıktır ve iki aile, gençlerin düğün kararını kesinleştirir. Ancak zamanla Kerim ve Melek kendi yollarını çizmiş, başka hayatlara ve hayallere yönelmişlerdir. Her şey gençlerin kendi aralarında aldıkları kararlarla çözülecek gibi görünürken, Hülya’nın kimsenin hesaba katmadığı büyük planı işleri tamamen değiştirecektir.