Prison Break Konusu Nedir? Prison Break Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Zeki bir mühendis olan Michael Scofield, kardeşi Lincoln Burrows'un işlemediği bir suçtan dolayı idamla yargılandığını öğrenince, onu hapisten kaçırmak için radikal bir plan yapar: Bilerek suç işleyip aynı hapishaneye girmek. Michael’ın vücuduna özel bir şekilde dövme yaptırdığı kaçış planı, sadece fiziksel engelleri değil, psikolojik sınırları da zorlar. Her bölümde artan gerilimle birlikte, sadece bir kaçış değil, insan doğasına dair karmaşık bir yolculuk da başlar.