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Prison Break Konusu Nedir? Prison Break Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Prison Break Konusu Nedir? Prison Break Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.05.2025 - 15:40

Tüm dünyada zevkle izlenen Prison Break, yayınlandığı andan beri gündemden düşmüyor. Haliye Prison Break konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki Prison Break konusu ne? Prison Break oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? 

Gelin Prison Break dizisine dair tüm detayları görelim...

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Prison Break Dizisi Konusu

Prison Break Dizisi Konusu

Zeki bir mühendis olan Michael Scofield, kardeşi Lincoln Burrows'un işlemediği bir suçtan dolayı idamla yargılandığını öğrenince, onu hapisten kaçırmak için radikal bir plan yapar: Bilerek suç işleyip aynı hapishaneye girmek. Michael’ın vücuduna özel bir şekilde dövme yaptırdığı kaçış planı, sadece fiziksel engelleri değil, psikolojik sınırları da zorlar. Her bölümde artan gerilimle birlikte, sadece bir kaçış değil, insan doğasına dair karmaşık bir yolculuk da başlar.

Prison Break Dizisi Oyuncuları

Prison Break Dizisi Oyuncuları

  • Wentworth Miller – Michael Scofield

  • Dominic Purcell – Lincoln Burrows

  • Sarah Wayne Callies – Dr. Sara Tancredi

  • Robert Knepper – Theodore 'T-Bag' Bagwell

  • Amaury Nolasco – Fernando Sucre

  • Paul Adelstein – Paul Kellerman

  • Rockmond Dunbar – Benjamin 'C-Note' Franklin

  • William Fichtner – Alexander Mahone

  • Peter Stormare – John Abruzzi

  • Marshall Allman – L.J. Burrows

  • Wade Williams – Brad Bellick

  • Stacy Keach – Warden Henry Pope

  • Jodi Lyn O'Keefe – Gretchen Morgan

  • Michael Rapaport – Don Self

Prison Break Bölümler ve Sezonlar

Prison Break Bölümler ve Sezonlar

Prison Break toplamda 5 sezon ve 90 bölüm olarak yayınlandı.

2009 yılında yayımlanan 2 bölümlük TV filmi 'Prison Break: The Final Break', dizinin 4. sezonunun sonrasını anlatır ve finalin tamamlayıcısı sayılır.

Prison Break Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Prison Break Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Prison Break'ın tüm bölümleri Netflix'te izlenebilir.

Prison Break İzlenme Oranları ve Reytingler

Prison Break İzlenme Oranları ve Reytingler

İlk sezonuyla 10 milyon seyirciye ulaşan Prison Break, Netflix'te yayınlanmaya başladıktan sonra yeniden gündem oldu. Nielsen verilerine göre, bir haftada 1,6 milyar dakika izlenme süresi yakaladı

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Prison Break Eleştiri ve Ödüller

Prison Break Eleştiri ve Ödüller

  • People's Choice Awards (2006)

  • Favori Yeni TV Draması ödülünü kazandı. 

  • ALMA Awards (2006)

  • En İyi TV Draması Yönetmeni ödülünü kazandı.

  • Australian Film Institute Awards (2007)

  • En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Prison Break Son Haberler

Prison Break Son Haberler

Hulu, Prison Break evreninde geçen yeni bir dizi için pilot bölüm siparişi verdi. Dizi, orijinal karakterleri içermeyecek ve farklı bir hikâyeye odaklanacak. Senaryosu Elgin James tarafından kaleme alınıyor.

Prison Break Benzeri Diziler

Prison Break Benzeri Diziler

  • Breakout Kings

  • Oz

  • Wentworth

  • La Casa de Papel

  • 24

  • Banshee

Prison Break Nerede Çekiliyor?

Prison Break Nerede Çekiliyor?

Dizinin ilk sezonu, Illinois’teki kapatılmış Joliet Correctional Center adlı gerçek bir hapishanede çekildi. Bu mekân, dizideki Fox River Hapishanesi olarak kullanıldı. İkinci sezonda karakterler kaçışta olduğu için çekimler ağırlıklı olarak Dallas, Texas ve çevresindeki açık alanlarda yapıldı. Üçüncü sezonda hikâye Panama’ya taşınsa da çekimler yine Texas’ta inşa edilen özel setlerde gerçekleştirildi. Dördüncü sezonda olaylar şehir ortamına taşındı ve çekimler Los Angeles, California'da sürdü. 2017’de yayınlanan beşinci sezon ise kurgu olarak Yemen’de geçse de çekimler Fas’ın Ouarzazate kentinde ve bazı sahneler Kanada’nın Vancouver şehrinde yapıldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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