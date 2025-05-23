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Narcos Konusu Nedir? Narcos Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Narcos Konusu Nedir? Narcos Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.05.2025 - 00:00

Tüm dünyada zevkle izlenen Narcos, yayınlandığı andan beri gündemden düşmüyor. Haliye Narcos konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki Narcos konusu ne? Narcos oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? 

Gelin Narcos dizisine dair tüm detayları görelim...

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Narcos Dizisi Konusu

Narcos Dizisi Konusu

Narcos, Kolombiya’da 1980’lerden itibaren büyüyen uyuşturucu ticaretini ve bu ticaretin merkezindeki Pablo Escobar’ın yükselişini anlatır. Hikâye, Escobar’ın sıradan bir kaçakçıdan dünyanın en güçlü kartel liderine dönüşümünü işlerken, onunla mücadele eden DEA ajanlarının perspektifinden de olaylara bakar.

Narcos Dizisi Oyuncuları

Narcos Dizisi Oyuncuları

  • Wagner Moura – Pablo Escobar

  • Pedro Pascal – Javier Peña

  • Boyd Holbrook – Steve Murphy

  • Paulina Gaitán – Tata

  • Joanna Christie – Connie Murphy

  • Maurice Compte – Horacio Carrillo

  • Raúl Méndez – César Gaviria

  • Bruno Bichir – Fernando Duque

  • Manolo Cardona – Eduardo Sandoval

  • Damián Alcázar – Gilberto Rodríguez Orejuela

  • Francisco Denis – Miguel Rodríguez Orejuela

  • Alberto Ammann – Pacho Herrera

  • Javier Cámara – Guillermo Pallomari

Narcos Bölümler ve Sezonlar

Narcos Bölümler ve Sezonlar

Narcos, üç sezonluk bir dizi olarak toplamda 30 bölümden oluşur. Her sezon, 10 bölümlük bir anlatı yapısıyla ilerler ve Pablo Escobar'dan Cali Karteli’ne uzanan geniş bir suç haritasını gözler önüne serer.

Narcos Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Narcos Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Narcos dizisi, Türkiye'de ve dünya genelinde yalnızca Netflix platformunda yayınlanmaktadır. Netflix'in orijinal yapımlarından biri olan bu dizi, platformun kataloğunda sürekli olarak erişilebilir durumdadır.

Narcos İzlenme Oranları ve Reytingler

Narcos İzlenme Oranları ve Reytingler

Narcos, Netflix’in en çok izlenen ve en çok konuşulan dizilerinden biri oldu. Üçüncü sezonu çıktığında, dijital platformlar arasında haftanın en çok talep edilen içeriği seçildi. İlk hafta 29 milyon izlenme talebiyle rekor kırdı. 2023 yılında toplamda 195 milyon saatten fazla izlendiği açıklandı. Bölüm başı ortalama 3 milyonun üzerinde izleyiciye ulaşarak, yayınlandığı dönemde platformun en güçlü yapımlarından biri hâline geldi.

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Narcos Eleştiri ve Ödüller

Narcos Eleştiri ve Ödüller

Narcos, yayınlandığı dönemde eleştirmenlerden olumlu yorumlar almış ve birçok prestijli ödüle aday gösterilmiştir. Toplamda 8 ödül kazanmış ve 28 adaylık elde etmiştir.

Narcos Son Haberler

Narcos Son Haberler

Narcos dizisiyle alakalı herhangi bir haber bulunmuyor.

Narcos Benzeri Diziler

Narcos Benzeri Diziler

Narcos Nerede Çekiliyor?

Narcos Nerede Çekiliyor?

Narcos dizisi büyük ölçüde Kolombiya'da çekildi. Dizinin özellikle ilk iki sezonu, hikâyenin geçtiği yer olan Medellín ve çevresinde, yani Pablo Escobar’ın gerçek yaşam alanlarında çekildi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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