TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye Suudi Arabistan’dan Kötü Haber: Masraflar ve Tazminat Talep Ediliyor
TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye Suudi Arabistan’dan Kötü Haber: Masraflar ve Tazminat Talep Ediliyor
Yaşanan pankart ve Atatürk tişörtleri anlaşmazlığı sonrasında Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sahaya çıkmaması ile sonuçlanan Süper Kupa organizasyonu sonrasında Suudi Arabistan’dan karşı atak geldi.
Süper Kupası’nın organizatörü Suudi Arabistan merkezli Riyadh Season, anlaşmalara uyulmadığı gerekçesi ile TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi luslararası Uzlaşmazlık Mahkemesi'ne şikayet edecek.
İşte detaylar…
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Maç öncesinde yaşanan kriz sebebiyle iptal edilen Türkiye Süper Kupası’nın organizatörü Suudi Arabistan merkezli Riyadh Season, kulüplere ödenen paraların iadesi ve protokole uyulmadığı için tazminat talebiyle Lahey’deki Uluslararası Uzlaşmazlık Mahkemesi'ne başvurmaya hazırlanıyor.
Kulüpler kendilerine ödenen 43’er milyon TL’nin yanı sıra Suudi şirket tarafından karşılanan tüm masraflarının da faturalarını iade etmek durumunda kalabilir.
TFF’nin bu anlaşmadan ne kadar ödeme aldığı ise bilinmiyor.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan ancak protokolde yer almayan Atatürk temalı tişörtler ve pankartlar nedeniyle gerçekleşmeyen Turkcell Süper Kupa finali için Suudiler harekete geçiyor.
Bosna merkezli haber ajansı Klix'in haberine göre bu konu Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınacak.
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Suudi Arabistan destekli organizasyon şirketi Riyadh Season, maçın düzenlenmesi için; TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye verilen paralarla birlikte tazminat talep ediyor. Haberin devamında söz konusu paranın Suudiler'e iade edileceğinin kesin olduğu vurgulandı.
Süper Kupa maçının organizatörü Suudi Arabistan devletine bağlı Riyadh Season, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk pankartı ve tişörtü için izin verilmemesi üzerine sahaya çıkmama kararı aldığı maçla ilgili açıklama yapmıştı.
Şirket maç iptalinden takımları sorumlu tuttu. Açıklamada, "Anlaşmaya rağmen iki takımın da anlaşmaya uymaması üzücü" ifadeleri yer aldı.
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