TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye Suudi Arabistan’dan Kötü Haber: Masraflar ve Tazminat Talep Ediliyor

Yaşanan pankart ve Atatürk tişörtleri anlaşmazlığı sonrasında Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sahaya çıkmaması ile sonuçlanan Süper Kupa organizasyonu sonrasında Suudi Arabistan’dan karşı atak geldi.

Süper Kupası’nın organizatörü Suudi Arabistan merkezli Riyadh Season, anlaşmalara uyulmadığı gerekçesi ile TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi luslararası Uzlaşmazlık Mahkemesi'ne şikayet edecek.

İşte detaylar…