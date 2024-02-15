TFF’den ‘Yabancı Hakem’ Kararı: Süper Lig’de ‘Yabancı Gözlemci’ Uygulaması Başlıyor

Türk futbolunda uzun süredir tartışılan 'yabancı hakem' kararı ile ilgili TFF'den ilk adım geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren yabancı TV gözlemcisi uygulamasının başlayacağını açıkladı.