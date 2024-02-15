Panathinaikos Taraftarları PAOK Zaferinin Ardından Fatih Terim İçin Ne Söyledi?
Panathinaikos Taraftarları PAOK Zaferinin Ardından Fatih Terim İçin Ne Söyledi?
Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında Panathinaikos deplasmanda PAOK karşısında 1-0 galip gelmeyi başardı. Uzun süredir ilk kez seyircili maça çıkan ve deplasmanda güçlü PAOK karşısında kazanan Fatih Terim'e Yunan taraftarlardan övgüler yağdı.
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Toumba Stadyumu'nda oynanan Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında PAOK ve Panathinaikos karşı karşıya geldi. Fatih Terim, Lucescu'nun öğrencilerini devirmeyi başardı.
1-0 sona eren ve deplasmanda galibiyetle dönen Panathinaikos taraftarları Fatih Terim'i yere göğe sığdıramadı. Gelen yorumlardan bazıları şöyleydi👇
"Ne dersek diyelim, Terim takıma kişilik kazandırdı ve Ivan'ın görev süresi boyunca asla yapamadığı bir şeyi yapmayı öğretti: Rakibin hücum presini bozmak ve kontrada iki ya da üç pasla çıkmak... Ivan'dan bunu beklemek imkansızdı."
"Bu gece, itiraf etmeliyim, Fatih Terim MASTERCLASS! Aferin koç #paofc"
"Bu zafer kesinlikle Terim'e ait! Hepsi onun! 100%! Panathinaikos'u yeniden Yunanistan'ın en iyi takımı yaptı! Ve kebaplar geldi!"
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"Fatih Sultan Terim"
"Panathinaikos bu yıl kadrosunda kalite ve derinliğe sahip. Eksik olan şey bir KAZANAN zihniyetiydi. İlk günden beri Terim'in takıma aşılamak istediği şey buydu... KİMSEDEN korkmamak ve nasıl oynanacağını bildiği topu oynamak... 15+1* maç kaldı!"
"Panathinaikos Terim'in gelişinden sonra biraz daha sertlik göstermiyor mu yoksa bana mı öyle geliyor?"
"Ne olursa olsun, Alfafouzos haklı çıktı. Terim bizi yarattı ve yeniden büyük bir takım olarak oynuyoruz."
"Türk robotlardan yapılmış 2 elmas"
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