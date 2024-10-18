Tepki Çeken Sessizlik: Türkiye’nin Gündemindeki “Yenidoğan Çetesi” Özgür Özel’in Gündeminde Yok!

Türkiye’de yenidoğan servislerine dadanan ve aralarında sağlık çalışanlarının olduğu bir çetenin, ihmal sebebiyle 12 bebeği öldürdüğü ortaya çıktı. Sağlıkta ortaya çıkan bu skandal tüm Türkiye’nin gündeminde yer alırken, bir kişinin ise gündemine girmeyi başaramadı. CHP lideri Özgür Özel’in, “Yenidoğan Çetesi” ile ilgili paylaşım yapmaması tepki çekti.