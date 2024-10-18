Tepki Çeken Sessizlik: Türkiye’nin Gündemindeki “Yenidoğan Çetesi” Özgür Özel’in Gündeminde Yok!
Tepki Çeken Sessizlik: Türkiye’nin Gündemindeki “Yenidoğan Çetesi” Özgür Özel’in Gündeminde Yok!
Türkiye’de yenidoğan servislerine dadanan ve aralarında sağlık çalışanlarının olduğu bir çetenin, ihmal sebebiyle 12 bebeği öldürdüğü ortaya çıktı. Sağlıkta ortaya çıkan bu skandal tüm Türkiye’nin gündeminde yer alırken, bir kişinin ise gündemine girmeyi başaramadı. CHP lideri Özgür Özel’in, “Yenidoğan Çetesi” ile ilgili paylaşım yapmaması tepki çekti.
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Yenidoğan Çetesi, sosyal medyanın en çok konuşulan konusu olurken, tüm Türkiye’nin de kanını dondurmuş durumda.
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Aralarında doktor, hemşire gibi sağlık çalışanlarının bulunduğu çete, bebekleri anlaşmalı olduğu özel hastanelere sevk ettirerek milyonlarca lira haksız kazanç elde etmiş.
12 bebeğin ölümü ile suçlanan çete üyeleri için hazırlanan iddianamede, bebeklerin ölümüne göz yumulduğu, hatta dalga geçildiği yer aldı.
Tüm Türkiye’nin konuştuğu olayla ilgili ise ana muhalefet partisi olan CHP’nin lideri Özgür Özel’den paylaşım veya açıklama gelmedi.
Özgür Özel, sosyal medya hesabından son olarak Alanya ilçesine başkanlığı ziyaretine dair fotoğraflar paylaştı.
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Özgür Özel'in uzun süren sessizliği sonrasında konu ile ilgili açıklaması 👇
Özgür Özel’in kan donduran olayla ilgili sessizliği ise tepki çekti 👇
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