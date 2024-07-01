Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Giyim
Temu'ya Otomatik Kedi Su Çeşmesi Geliyor! 1 Temmuz Temu Haftanın Dikkat Çeken İndirimleri

etiket Temu'ya Otomatik Kedi Su Çeşmesi Geliyor! 1 Temmuz Temu Haftanın Dikkat Çeken İndirimleri

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
01.07.2024 - 14:39

Son zamanlarda sosyal medyada da sürekli önümüze çıkan bir alışveriş sitesi olan Temu nerenin diye merak ediliyor. ABD'de kurulan bir Çin alışveriş sitesi olan Temu Türkiye'ye de ürün gönderiyor. Temu'nun güvenilirliği konusu ise merak konusu. 

Bu içerik 01.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tropical Print İki Parça Mayo

Tropical Print İki Parça Mayo

Proporsiyonunuzu hoş gösterecek mayo ve pareo takımı bu yazın gözdesi.

%75 indirimle 441 TL, burada

Mayonuzu Amazon güvencesiyle almak isterseniz farklı mayo ve pareo setlerini burada bulabilirsiniz.

Erkek Su Geçirmez Çanta

Erkek Su Geçirmez Çanta

Tatil ve açık hava etkinlikleri ve günlük yolculuklar için aranan o çanta bulundu.

%38 indirimle 360,97 TL

Farklı erkek çanta modellerine Amazon güvencesiyle göz atmak için tıklayın.

Sevimli Unicorn Messenger Çanta

Sevimli Unicorn Messenger Çanta

3-6 yaş arası çocukların bayılacağı bir hediye. Aramızda kalsın bana gelse ben de severek kullanırım :)

%45 indirimle 62 tl burada

Unicorn severleri şöyle alalım.

Otomatik Kedi Su Çeşmesi

Otomatik Kedi Su Çeşmesi

Entegre Otomatik Kedi Su Çeşmesi Yem Dağıtıcısı Seti Paslanmaz Çelik Kase ile, Ayrılabilir ve Yıkanabilir, 2'li Pet Kendi Kendine Besleme İstasyonu Kapalı Kediler için

%42 indirimle 417,27 TL, burada

Amazon güvencesiyle kapış kapış satılan otomatik kedi su çeşme çeşitleri burada.

Katlanabilir Araba Güneşliği

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

7 Adet Minimalist Düz Renk Seyahat Bagaj Seti

7 Adet Minimalist Düz Renk Seyahat Bagaj Seti

Seyahate giderken eşyalarınızı gruplamanızı ve çok daha kolay bulmanızı sağlayacak setlerin renkleri de bir harika.

%63 indirimle 302,78 TL, burada

Farklı bir rengi burada da var.

Araç Temizleme Eldiveni

Araç Temizleme Eldiveni

Arabanızı çok daha kolay temizlemenizi sağlayacak eldiven %72 indirimle 23,66 TL burada

Araç temizlerken kullanabileceğiniz eldiven çeşitleri  Amazon güvencesiyle burada.

Bağsız Ayakkabı Bağcığı

Bağsız Ayakkabı Bağcığı

Bağcık bağlamak demode oldu! Kombininize uygun rengi seçerek bağcık bağlama derdinden kurtulmanızı sağlayacak bağcıklar %39 indirimle 45,98 TL, burada

Farklı çeşitlere buradan göz atabilirsiniz.

Büyük Gözlü Köpek Terlik

Büyük Gözlü Köpek Terlik

Hayata eğlenceli gözlerle bakanlar için %72 indirimle 131,38 TL, burada

Pembesi de burada.

Su Geçirmez Giysi Saklama Çantası

Su Geçirmez Giysi Saklama Çantası

%83 indirimle 14,46 TL, burada

Daha fazlası için tıklayın.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın