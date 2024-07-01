Temu'ya Otomatik Kedi Su Çeşmesi Geliyor! 1 Temmuz Temu Haftanın Dikkat Çeken İndirimleri
Temu'ya Otomatik Kedi Su Çeşmesi Geliyor! 1 Temmuz Temu Haftanın Dikkat Çeken İndirimleri
Son zamanlarda sosyal medyada da sürekli önümüze çıkan bir alışveriş sitesi olan Temu nerenin diye merak ediliyor. ABD'de kurulan bir Çin alışveriş sitesi olan Temu Türkiye'ye de ürün gönderiyor. Temu'nun güvenilirliği konusu ise merak konusu.
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