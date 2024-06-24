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Çok Satanlar Listesinin Yıldızı XSOUL Kadınlar ve Erkekler için Evde IPL Kalıcı Epilasyon Cihazı İndirimde!

etiket Çok Satanlar Listesinin Yıldızı XSOUL Kadınlar ve Erkekler için Evde IPL Kalıcı Epilasyon Cihazı İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
24.06.2024 - 12:16

Sürekli çıkan tüyleri acılı şekilde yok etmeye çalışmaktan bıkmadık mı? Pürüzsüz ve tüysüz bir cilt için tüyleri kalıcı şekilde azaltan, tüylerin yeniden büyüme döngüsünü kırmak için tasarlanmış bu makine, şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

Bu içerik 24.06.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Güzellik salonlarının profesyonelliğini sizlere sunmak için tasarlanmış bu makine IPL teknolojisini kullanarak size pürüzsüz ve tüysüz bir cilt sağlıyor.

Güzellik salonlarının profesyonelliğini sizlere sunmak için tasarlanmış bu makine IPL teknolojisini kullanarak size pürüzsüz ve tüysüz bir cilt sağlıyor.

999,999'dan fazla atış kapasitesi size yıllarca kullanım imkanı sunarak güzellik salonlarına vereceğiniz binlerce liradan tasarruf etmenizi sağlıyor.

999,999'dan fazla atış kapasitesi size yıllarca kullanım imkanı sunarak güzellik salonlarına vereceğiniz binlerce liradan tasarruf etmenizi sağlıyor.

XSOUL IPL kalıcı epilasyon cihazı hem kadın hem de erkeklerin kullanımına yönelik, 5 güç seviyesi sunuyor.

XSOUL IPL kalıcı epilasyon cihazı hem kadın hem de erkeklerin kullanımına yönelik, 5 güç seviyesi sunuyor.

Cildinize en uygun güç seviyesine ayarlamak için sadece Açma/Kapama düğmesine basmanız yeterli.

IPL tüy alma cihazı; bikini bölgesi, üst dudak, çene, yüz ve koltuk altı için Otomatik Mod (sürekli atış) özelliğine ve sırt, göğüs, karın, kol ve bacaklar için Manuel Mod (tek atış) özelliğine sahip.

IPL tüy alma cihazı; bikini bölgesi, üst dudak, çene, yüz ve koltuk altı için Otomatik Mod (sürekli atış) özelliğine ve sırt, göğüs, karın, kol ve bacaklar için Manuel Mod (tek atış) özelliğine sahip.

XSOUL IPL kalıcı tüy alma cihazınız 36 aylık garanti ve 100 günlük para iade politikası ile birlikte geliyor.

Şu an indirimde olan XSOUL Kadınlar ve Erkekler için Evde IPL Kalıcı Epilasyon Cihazına buradan ulaşabilirsiniz.

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Kullanıcı Yorumları 

  • O kadar memnun kaldımki lazere giden tanıdıklarıma da hediye aldım hepsi şimdi bunu kullanıyor hepimiz çok memnunuz atış sayısı çok fazla ömür boyu gider gibi o kadar para verdiğim merkezdeki alet bu kadar kılımı dökmüyordu.

  • Ürünü 1 aydır kullanıyorum. Kullandığım bölgelerde yarı yarıya azalma oldu. Biraz can yakıyor ama etkili olsun diye 6. Kademede kullanıyorum. Uygulama yaparken bölgeler arasında tekrar tekrar geçiş yaparak aynı bölgeye tek seferde 3-4 kez uyguluyorum. Bu şekilde yapınca daha etkili oluyor diye düşünüyorum. Bölgenin yüzeyinde tek sefer uygularsanız dökülme daha uzun zaman alabilir.

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