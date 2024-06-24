Çok Satanlar Listesinin Yıldızı XSOUL Kadınlar ve Erkekler için Evde IPL Kalıcı Epilasyon Cihazı İndirimde!
Çok Satanlar Listesinin Yıldızı XSOUL Kadınlar ve Erkekler için Evde IPL Kalıcı Epilasyon Cihazı İndirimde!
Sürekli çıkan tüyleri acılı şekilde yok etmeye çalışmaktan bıkmadık mı? Pürüzsüz ve tüysüz bir cilt için tüyleri kalıcı şekilde azaltan, tüylerin yeniden büyüme döngüsünü kırmak için tasarlanmış bu makine, şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.
Bu içerik 24.06.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Güzellik salonlarının profesyonelliğini sizlere sunmak için tasarlanmış bu makine IPL teknolojisini kullanarak size pürüzsüz ve tüysüz bir cilt sağlıyor.
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999,999'dan fazla atış kapasitesi size yıllarca kullanım imkanı sunarak güzellik salonlarına vereceğiniz binlerce liradan tasarruf etmenizi sağlıyor.
XSOUL IPL kalıcı epilasyon cihazı hem kadın hem de erkeklerin kullanımına yönelik, 5 güç seviyesi sunuyor.
IPL tüy alma cihazı; bikini bölgesi, üst dudak, çene, yüz ve koltuk altı için Otomatik Mod (sürekli atış) özelliğine ve sırt, göğüs, karın, kol ve bacaklar için Manuel Mod (tek atış) özelliğine sahip.
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