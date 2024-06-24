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Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Sony Alpha ZV-E10L Vlog Kamera Kiti İndirimde!

etiket Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Sony Alpha ZV-E10L Vlog Kamera Kiti İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
24.06.2024 - 11:49

Özellikle yeni başlayanlar için kaliteli video ve fotoğraf deneyimi sunan Sony Alpha ZV-E10L Vlog Kamera Kiti, harika anlarınızı kaydetmeniz için tasarlanmış. Lensi değiştirilebilir özellikli olan ve sosyal medya paylaşımlarınızda fark yaratmanızı sağlayacak bu makine, şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

Bu içerik 24.06.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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ZV-E10 vlog kamerası; dokunmatik döner ekran, tally ışığı, yüzünüzü loş ışıkta parlak tutmak için yüz otomatik pozlama ve arka planı bulanıklaştırmak için bokeh düğmesi ile hızlı vlog işlemleri sunuyor.

ZV-E10 vlog kamerası; dokunmatik döner ekran, tally ışığı, yüzünüzü loş ışıkta parlak tutmak için yüz otomatik pozlama ve arka planı bulanıklaştırmak için bokeh düğmesi ile hızlı vlog işlemleri sunuyor.

ZV-E10 vlog kamerasıyla uyumlu 60'tan fazla Sony lens ile SELP1650 kit lensinizin üzerine yerleştirerek içeriğinizin görünümünü değiştirmenin yeni yollarını keşfedebilirsiniz.

24,3 MP APS-C tipi büyük sensör, iyi düşük ışık kapasitesi ve arkaplan bulanıklaştırmak için daha fazla bokeh ile 4K (30p'ye kadar) ve Full HD ağır çekim (120P'ye kadar) kaydetmenize olanak tanır.

24,3 MP APS-C tipi büyük sensör, iyi düşük ışık kapasitesi ve arkaplan bulanıklaştırmak için daha fazla bokeh ile 4K (30p'ye kadar) ve Full HD ağır çekim (120P'ye kadar) kaydetmenize olanak tanır.

Vlogger kitiniz için yönlü bir mikrofon ve ön cam ile rüzgarlı koşullarda da sesinizi duyurabilir veya Sony uyumlu bir harici ses cihazı bağlayarak Dijital ses arabiriminin tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz..

Vlogger kitiniz için yönlü bir mikrofon ve ön cam ile rüzgarlı koşullarda da sesinizi duyurabilir veya Sony uyumlu bir harici ses cihazı bağlayarak Dijital ses arabiriminin tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz..

ZV-E10'nun mükemmel görüntü ve ses kalitesiyle herhangi bir platformda canlı yayın yapabilirsiniz.

Gerçek Zamanlı Eye AF sistemi ile 4K kayıt yaparken videonuzu odakta tutabilir, ürün videolarınızı mükemmel bir şekilde kaydedebilirsiniz.

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