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Temmuz Ayının Bebekleri Buraya! Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!

etiket Temmuz Ayının Bebekleri Buraya! Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
01.07.2026 - 19:01
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Her doğum günü, özel ve anlamlı bir gün olarak hatırlanır. Şimdi, senin için bu özel günü daha da renklendirecek bir şarkıyı keşfetmeye ne dersin? Doğduğun günü seç, ve sana bizden hediye bir şarkı önerelim!👇

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Doğduğun günü öğrenelim.

Bengü - Saat 03.00

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Sabrina Carpenter - Espresso

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Yıldız Tilbe - Çabuk Olalım Aşkım

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Semicenk - Batık Gemi

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Serdar Ortaç - Mikrop

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Sezen Aksu - Unuttun Mu Beni

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Soner Sarıkabadayı - Boza Boza

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Hande Yener - Sopa

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Calvin Harris - Summer

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Regard - Ride It

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Bob Sinclar - Love Generation

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Mr. Probz - Waves / Robin Schulz Remix

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

INNA feat. Yandel - In Your Eyes

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

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