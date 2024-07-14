Temmuz Ayında PlayStation Plus'tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı
Temmuz Ayında PlayStation Plus'tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı
PlayStation Plus abonelerine son çağrı! Temmuz ayında PlayStation Plus kütüphanesine veda edecek olan altı oyun açıklandı.
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PlayStation Plus her ay büyüyen kütüphanesiyle abonelerinin karşısına çıkıyor.
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PlayStation Plus kütüphanesine temmuz ayında 6 oyun veda ediyor.
6 oyun PlayStation Plus kütüphanesinden 16 Temmuz itibariyle ayrılacaklar.
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