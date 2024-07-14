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Temmuz Ayında PlayStation Plus'tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

Temmuz Ayında PlayStation Plus'tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 13:34

PlayStation Plus abonelerine son çağrı! Temmuz ayında PlayStation Plus kütüphanesine veda edecek olan altı oyun açıklandı.

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PlayStation Plus her ay büyüyen kütüphanesiyle abonelerinin karşısına çıkıyor.

PlayStation Plus her ay büyüyen kütüphanesiyle abonelerinin karşısına çıkıyor.

Farklı abonelik katmanlarındaki oyuncular sistem kütüphanesine eklenen farklı oyunlara abonelikleri süresince ekstra bir ücret ödemeden erişebiliyorlar fakat yeni oyunlarla güçlenen kütüphaneye her ay bazı oyunlar da veda ediyorlar.

PlayStation Plus kütüphanesine temmuz ayında 6 oyun veda ediyor.

PlayStation Plus kütüphanesine temmuz ayında 6 oyun veda ediyor.

Tiny Tina's Wonderlands, DYSMANTLE, Saints Row IV Re-Elected, Fast & Furious: Spy Racers Rise of Sh1ft3r, Kingdom Two Crowns ve My Little Pony: A Maretime Bay Adventure bu ay PlayStation Plus kütüphanesinden ayrılacaklar.

6 oyun PlayStation Plus kütüphanesinden 16 Temmuz itibariyle ayrılacaklar.

6 oyun PlayStation Plus kütüphanesinden 16 Temmuz itibariyle ayrılacaklar.

Kısacası bu altı oyun arasından denemek istediğiniz veya yarım kalan bir oyun varsa tamamlamak için son şansınız!

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