Temmuz 2026 Skoda Fiyat Listesi: Octavia, Superb, Elroq, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia ve Kodiaq Güncel Fiyatlar

Çek otomobil devi Skoda, SuperB, Octavia, Kamiq ve Karoq modelleriyle ülkemizde sıklıkla tercih ediliyor. Elektrikli modelleriyle de dikkat çeken Skoda, Elroq, Enyaq ve Coupe ile yakından takip ediliyor. Skoda, Temmuz ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini yayınladı. Skoda'nın bazı modellerinde fiyat artışına değil, fiyat indirimine gittiği görüldü.

Peki Octavia, Kamiq, Karoq, Scala, Fabia, Kodiaq ve Elroq ne kadar?

İşte Skoda Temmuz 2026 fiyat listesi.

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