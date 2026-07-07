Temmuz 2026 Skoda Fiyat Listesi: Octavia, Superb, Elroq, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia ve Kodiaq Güncel Fiyatlar
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Çek otomobil devi Skoda, SuperB, Octavia, Kamiq ve Karoq modelleriyle ülkemizde sıklıkla tercih ediliyor. Elektrikli modelleriyle de dikkat çeken Skoda, Elroq, Enyaq ve Coupe ile yakından takip ediliyor. Skoda, Temmuz ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini yayınladı. Skoda'nın bazı modellerinde fiyat artışına değil, fiyat indirimine gittiği görüldü.
Peki Octavia, Kamiq, Karoq, Scala, Fabia, Kodiaq ve Elroq ne kadar?
İşte Skoda Temmuz 2026 fiyat listesi.
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Skoda Fiyat Listesi Temmuz 2026
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Skoda Fabia fiyat listesi Temmuz 2026
Skoda Scala fiyat listesi Temmuz 2026
Skoda Octavia fiyat listesi Temmuz 2026
Skoda Superb fiyat listesi Temmuz 2026
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Skoda Kamiq fiyat listesi Temmuz 2026
Skoda Karoq fiyat listesi Temmuz 2026
Skoda Kodiaq fiyat listesi Temmuz 2026
Skoda Elroq, Enyaq Coupe ve Enyaq listesi Temmuz 2026
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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