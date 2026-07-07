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Temmuz 2026 Skoda Fiyat Listesi: Octavia, Superb, Elroq, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia ve Kodiaq Güncel Fiyatlar

Temmuz 2026 Skoda Fiyat Listesi: Octavia, Superb, Elroq, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia ve Kodiaq Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Skoda otomobil
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
07.07.2026 - 16:48
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Çek otomobil devi Skoda, SuperB, Octavia, Kamiq ve Karoq modelleriyle ülkemizde sıklıkla tercih ediliyor. Elektrikli modelleriyle de dikkat çeken Skoda, Elroq, Enyaq ve Coupe ile yakından takip ediliyor. Skoda, Temmuz ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini yayınladı. Skoda'nın bazı modellerinde fiyat artışına değil, fiyat indirimine gittiği görüldü.

Peki Octavia, Kamiq, Karoq, Scala, Fabia, Kodiaq ve Elroq ne kadar?

İşte Skoda Temmuz 2026 fiyat listesi.

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Skoda Fiyat Listesi Temmuz 2026

Skoda Fiyat Listesi Temmuz 2026

Markanın en uygun fiyatlı otomobili konumunda yer alan Fabia, Temmuz ayında 1.874.900 TL'den satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Skoda Fabia fiyat listesi Temmuz 2026

Skoda Fabia fiyat listesi Temmuz 2026

  • Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1.874.900 TL

  • Skoda Fabia Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.269.900 TL

Skoda Scala fiyat listesi Temmuz 2026

Skoda Scala fiyat listesi Temmuz 2026

  • Skoda Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 1.979.900 TL

  • Skoda Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.219.900 TL

  • Skoda Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 2.349.900 TL

  • Skoda Scala Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG  2.659.900 TL

Skoda Octavia fiyat listesi Temmuz 2026

Skoda Octavia fiyat listesi Temmuz 2026

  • Skoda Octavia Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.734.900 TL 

  • Skoda Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.094.900 TL

  • Skoda Octavia Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.394.900 TL

  • Skoda Octavia Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.394.900 TL

  • Skoda Octavia RS 2.0 TSI 265 PS DSG 5.554.900 TL

  • Skoda Octavia Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.494.900 TL

  • Skoda Octavia Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG 5.654.900 TL

Skoda Superb fiyat listesi Temmuz 2026

Skoda Superb fiyat listesi Temmuz 2026

  • Skoda Superb Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.774.900 TL

  • Skoda Superb Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.539.900 TL

  • Skoda Superb Sportline 1,5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.539.900 TL

  • Skoda Superb L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.989.900 TL

  • Skoda Superb L&K Crystal 2.0 TDI 265 PS DSG 4x4 7.074.900 TL

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Skoda Kamiq fiyat listesi Temmuz 2026

Skoda Kamiq fiyat listesi Temmuz 2026

  • Skoda Kamiq Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 2.099.900 TL

  • Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.344.900 TL

  • Skoda Kamiq Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.774.900 TL

Skoda Karoq fiyat listesi Temmuz 2026

Skoda Karoq fiyat listesi Temmuz 2026

  • Skoda Karoq Prestige 1.5 TSI 150 PS DSG 3.249.900 TL

  • Skoda Karoq Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG 3.569.900 TL

Skoda Kodiaq fiyat listesi Temmuz 2026

Skoda Kodiaq fiyat listesi Temmuz 2026

  • Yeni Skoda Kodiaq Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.624.900 TL

  • Yeni Skoda Kodiaq Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.774.900 TL

Skoda Elroq, Enyaq Coupe ve Enyaq listesi Temmuz 2026

Skoda Elroq, Enyaq Coupe ve Enyaq listesi Temmuz 2026

  • Yeni Skoda Elroq 60 e-Prestige 204 PS 3.199.900 TL

  • Yeni Skoda Enyaq Coupe 60 e-Sportline 204 PS 3.949.900 TL

  • Yeni Skoda Enyaq Coupe e-RS 340 PS 4x4 5.349.900 TL

  • Yeni Skoda Enyaq 60 e-Prestige 204 PS 3.849.900 TL

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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