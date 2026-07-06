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Temmuz 2026 Hyundai Fiyat Listesi: i20, i30, Bayon, Kona, Tucson, Inster, Santa ve Ioniq Güncel Fiyatlar

Temmuz 2026 Hyundai Fiyat Listesi: i20, i30, Bayon, Kona, Tucson, Inster, Santa ve Ioniq Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Hyundai otomobil
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
06.07.2026 - 13:36
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Güney Kore menşeli Hyundai, ülkemizde en sık tercih edilen otomobil markaları arasında geliyor. Hyundai, özellikle i20 ve i30 modelleriyle trafikte sık sık karşımıza çıkıyor. Şimdilerde elektrikli ve hibrit modelleriyle sevilen Hyundai, Temmuz ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini açıkladı.

Hyundai i20, i30, Bayon, Tucson, Kona ve Santa Fe ne kadar?

İşte Hyundai Temmuz 2026 güncel fiyat listesi.

Kaynak

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Hyundai fiyat listesi Temmuz 2026

Hyundai fiyat listesi Temmuz 2026

Hyundai, ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alıyor. Markanın fiyat listeleri ise her ay başında güncelleniyor ve yakından takip ediliyor. Hyundai'ın en uygun modeli olan Hyundai i20, Temmuz ayında 1.487.000 TL'den listelendi. 

Aşağıda yer alan tutarlar, maksimum kampanyalı liste fiyatlarını temsil etmektedir. Fiyatlar, markanın düzenlediği kampanyalar ve seçtiğiniz opsiyonlara bağlı olarak değişebilir.

Hyundai i20 fiyat listesi Temmuz 2026

Hyundai i20 fiyat listesi Temmuz 2026

  • 1.0 T-GDI 90PS 6 MT Jump Benzin Manuel 1.487.000 TL

  • 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump Benzin DCT 1.639.000 TL

  • 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style Benzin DCT 1.816.000 TL

Hyundai i30 fiyat listesi Temmuz 2026

Hyundai i30 fiyat listesi Temmuz 2026

  • 1.6T-GDI 150 PS Comfort DCT Benzin 1.944.000 TL

  • 1.6T-GDI 150 PS Prime DCT Benzin 2.250.000 TL

Hyundai Bayon fiyat listesi Temmuz 2026

Hyundai Bayon fiyat listesi Temmuz 2026

  • 1.0 T-GDI 90PS 6 MT Jump Benzin 1.587.000 TL

  • 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump Benzin 1.760.000 TL

  • 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style Benzin DCT 1.965.000 TL

  • 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite Benzin DCT 2.103.000 TL

Hyundai Kona fiyat listesi Temmuz 2026

Hyundai Kona fiyat listesi Temmuz 2026
  • 1.6 T-GDI 180PS Prime DCT Prime Benzin 2.340.000 TL

Hyundai Kona Elektrikli

  • Advance 99 kW Elektrik Otomatik 2.375.000 TL
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Hyundai Tucson fiyat listesi Temmuz 2026

Hyundai Tucson fiyat listesi Temmuz 2026

  • 1.6 T-GDI 180 PS Comfort 4X2 DCT Benzin DCT 2.351.000 TL

  • 1.6 CRDi 136 PS 4X4 DCT Elite Dizel DCT 3.682.000 TL

  • 1.6 T-GDI 180 PS Elite 4X2 DCT Benzin DCT 3.378.000 TL

Hyundai Santa FE Hibrit fiyat listesi Temmuz 2026

Hyundai Santa FE Hibrit fiyat listesi Temmuz 2026
  • 1.6 T-GDI HEV 239 PS Progressive 4X4 AT Benzin Otomatik 5.950.000 TL

Hyundai Ioniq fiyat listesi Temmuz 2026

Hyundai Ioniq fiyat listesi Temmuz 2026

Yeni Ioniq 5

  • Dynamic 125 kW 4x2 Elektrik Otomatik 3.150.000 TL

Ioniq 5 N

  • 448 kW 4x4 Elektrik Otomatik 6.205.000 TL

Ioniq 6

  • Advance 111 kW 4x2 Elektrik Otomatik 2.484.000 TL

Ioniq 9

  • Progressive 160 kW 4X2 Elektrik Otomatik 5.810.000 TL

  • Calligraphy 226kW Elektrik Otomatik 6.960.000 TL

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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