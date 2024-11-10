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Temizlik Yapmayı Sürekli Erteleyenlerin Bileceği 10 Şey

etiket Temizlik Yapmayı Sürekli Erteleyenlerin Bileceği 10 Şey

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
10.11.2024 - 12:01

Temizlik, hayatımızın bir gerçeği; ancak bazıları için bu konuda erteleme bir yaşam tarzı haline geliyor. Belki de her gün 'bugün kesin temizleyeceğim' dediğin o anları yaşıyorsun. Ama her ne olursa olsun temizlik ertelemesi hepimizin başına gelebiliyor.

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1. “Yarın kesin temizleyeceğim.” cümlesi dillerinden düşmez.

Her gün kendine “yarın başlıyorum” sözü verip bunu artık klasikleştirdiysen, erteleme işinde uzmanlaştın demektir. Yarınlar, bu temizlik sözünü uzun zamandır bekliyor!

2. Toz ve eşyaları dostane bir ilişki içindedir.

Bir köşede biriken tozlar artık o eşyayla bütünleşmiş gibi duruyor. Neredeyse araya girmek istemiyorsun, belki de orada yıllardır tanışıklıkları var!

3. "Misafir gelecek." haberiyle gelen temizlik paniği...

Planlanmamış bir misafir haberi temizlik çılgınlığına dönüşüyorsa, burada paniklemek bir refleks halini almış demektir. Çamaşır suyuyla arkadaş olmak tam olarak böyle bir anda başlıyor.

4. "Ev o kadar da dağınık değil ya." cümlesini hep kullanırlar.

4. "Ev o kadar da dağınık değil ya." cümlesini hep kullanırlar.

Etrafa bakıp durumu hafifletmek için kendine olumlu bir bakış açısı geliştirmek sık karşılaşılan bir durumdur. Ev aslında dağınık değildir, sadece birkaç parça eşya kaybolmuştur ve aradığın hiçbir şeyi bulamıyorsundur...

5. Temizlik videolarından motivasyon aranır ama pek de yeterli olmaz.

Temizlik videoları izleyip içinden 'Ben de yapabilirim ya!' demek ama bir türlü harekete geçememek sık karşılaşılan bir senaryodur. Kulağa çok tanıdık geliyor, değil mi?

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6. Temizliğin ilk beş dakikasından sonra yorgunluk çöküyorsa yabancı değilsiniz!

Temizliğe heyecanla başlayıp 5 dakikada bitmek tükenmek bilmeyen bir yorgunluk hissi ile karşılaşmak oldukça tanıdık bir durumdur. Zaten beş dakika sonra o temizliği yapmak isteyeceksin ama beş dakikalık molan, yarım saati bile bulabilir.

7. Temizlik esnasında nedense gözüne bir kitap ilişir ve okumaya başlarsın.

Temizlik bir yere kaçmıyor ya, şu kitabı okumak sana çok şey kazandırır değil mi? Aslında ilgi çekici bir kitapmış, ben neden daha önce okumadım dersin ve bir bakmışsın ki kitabı yarılamışsın...

8. Kısa bir temizliğin ardından ödül kahvesi içilir ve temizlik unutulur...

Toz alınır, mobilyalar temizlenir ve yerler silinmeden önce 'E bir kahveyi hak ettim.' düşüncesi gelir birden bire. Bir yudum kahveden sonra zaten temizliğin yapıldığı düşünülür ve kahvenin tadı çıkarılır sadece. E yerleri kim temizleyecek o zaman?

9. Temizlikten daha önemli işler olur: Sosyal medyada sonsuza doğru kaydırmak!

Kim nereye gitmiş, en son hangi filmi izlemiş, kiminle beraber tatilde ve yine ne komiklikler yapmış... Hepsi telefonu eline aldığında, temizlikten daha önemli şeyler haline geliyor. Biz demiyoruz, gördüğümüzü söylüyoruz!

10. Her temizlikte "Bundan sonra iki günde bir temizlik yapacağıma söz veriyorum." sözü verilir ama aniden hafıza kaybı yaşanır!

Temizlenmesi gereken alanların temizliği bittikten sonra şöyle bir bakılır ve düşünülür. Karar verilir, bundan sonra her yer aynı şekilde ve kısa zaman içinde yeniden temizlenmeye söz verilir. Ama bu sözün bir geçerliliği olur mu? Pek sanmıyoruz!

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