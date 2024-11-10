Temizlik Yapmayı Sürekli Erteleyenlerin Bileceği 10 Şey
Temizlik Yapmayı Sürekli Erteleyenlerin Bileceği 10 Şey
Temizlik, hayatımızın bir gerçeği; ancak bazıları için bu konuda erteleme bir yaşam tarzı haline geliyor. Belki de her gün 'bugün kesin temizleyeceğim' dediğin o anları yaşıyorsun. Ama her ne olursa olsun temizlik ertelemesi hepimizin başına gelebiliyor.
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1. “Yarın kesin temizleyeceğim.” cümlesi dillerinden düşmez.
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2. Toz ve eşyaları dostane bir ilişki içindedir.
3. "Misafir gelecek." haberiyle gelen temizlik paniği...
4. "Ev o kadar da dağınık değil ya." cümlesini hep kullanırlar.
5. Temizlik videolarından motivasyon aranır ama pek de yeterli olmaz.
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