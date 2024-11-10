Temizlik Yapmayı Sürekli Erteleyenlerin Bileceği 10 Şey

Temizlik, hayatımızın bir gerçeği; ancak bazıları için bu konuda erteleme bir yaşam tarzı haline geliyor. Belki de her gün 'bugün kesin temizleyeceğim' dediğin o anları yaşıyorsun. Ama her ne olursa olsun temizlik ertelemesi hepimizin başına gelebiliyor.