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Temizlik Yapmaya Hemen Şimdi Başlaman İçin 11 Neden

etiket Temizlik Yapmaya Hemen Şimdi Başlaman İçin 11 Neden

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 11:46

Temizlik yapmak için tek haklı gerekçe toza alerji olması değil tabii ki. Temiz bir alanda yaşamayı istemek hepimizin hakkı! Peki neden tam şu an temizlik yapmaya başlamalısın? Onun cevabı içeriğimizde…

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1. Her şeyden önce sağlığımız geliyor!

Kirli bir ev deme, biriken tozlar, alerjik reaksiyona sebep olabilecek faktörler ve bol bol mikrop demektir. Bunların hepsinden kurtulmanın yolu ise temizlik yapmaktan geçiyor. Temiz bir ortamda yaşamak en başta sağlığınız için gerekli.

2. Bedava terapi eşittir temizlik yapmak!

Temizlik yapmanın gerçekten de insanı rahatlatan bir yanı bulunuyor. İnsan kirleri ovaladıkça kendi dertlerini unutuyor, her temizlenen yerle birlikte overthinking seansı biraz daha kısalıyor. Temizlik, stres seviyemizi azaltıyor.

3. Davetsiz misafirler için de gerekli!

Eğer evinizde arkadaşlarınızı ağırlamayı seven biriyseniz o zaman düzenli temizlik yapmak şart. Çünkü ev düzenli olarak temizlenmedikçe kirler kalıcılaşır, toparlamak çok daha zorlaşır. Temizlik zor olduğu için evine birilerini çağıramayanlardan olmak istemezsiniz!

4. Zihinsel fonksiyonların çok daha iyi çalışmasını da sağlıyor!

Tabii zihinsel fonksiyonları etkileyen şey direkt olarak temizliğin kendisi değil, onu söylemiş olalım. Şöyle düşünün, evde çalışıyorsunuz ve etraf dağınık. Bu dağınık ortamda kim işine odaklanabilir ki? Temiz ve düzenli bir alanda odaklanmak daha kolay oluyor.

5. Uyku kalitesinin temizlikle ilgisi olduğunu söylesek?

İyi bir uyku çok önemli çünkü gün içinde yaptığımız her şeyi uyku durumumuz etkiliyor. E iyi bir uyku için de yatak odasının temiz ve düzenli olması şart. Ayrıca temiz nevresim takımları da uykuyu çok daha keyifli, konforlu hale getiriyor.

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6. Depresyonla başa çıkmada da yardımcı!

Depresyon sürecini yaşayan biriyseniz aslında bu sürecin en büyük eksisinin günlük işleri bile yapmak istememeye sebep olduğunu bilirsiniz. Ancak temizlik için kendinizi güç bela ayağa kaldırdığınızda bir rutin oluşturmuş olursunuz ve bu da size iyi gelir.

7. Aradığınız şeylerin uzay boşluğuna düşmediğine emin olursunuz!

Eğer dağınık yaşıyorsanız aradığınız bir şeyi bulmak için saatlerinizi ayırabilirsiniz. İşin kötüsü saatlerinizi ayırsanız bile bazen aradığınızı bulamazsınız. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak, günlük hayatı kendiniz için kolaylaştırmak için tam şu an etrafı toplamaya başlamalısınız!

8. Daha az toz birikir!

Düzenli temizlik yapıldığında etrafta toz birikmez. Bu da havanın kalitesinden cilt sağlığınızın bozulmasına kadar birçok şey bununla bağlantılı, bizden söylemesi.

9. Tüm enerjinizi temizliğe harcamamış olursunuz!

Bu maddeyi okuduğunuzda “Nasıl yani?” diye sorguladığınızı biliyoruz. Ama işin aslı şöyle, bir temizlik rutininiz olduğunda etraf çok da dağılmaz ve pislenmez. Böylece de temizlik için ekstra enerji harcamaya gerek kalmaz.

10. Evinizin kötü kokmaması için harekete geçin!

Özellikle de bulaşıkların durması çok kötü bir kokuya sebep oluyor. Kötü kokan bir eve gittiğinizi düşünün, oradan hemen çıkmak istersini değil mi? Bu yüzden temizlik yaparak evin her zaman daha ferah bir havaya sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

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11. Evin nasıl göründüğünün de önemi büyük!

Son maddemiz ise evin nasıl göründüğü ile alakalı olacak. Düzenli olarak temizlik yaptığınız sürece eviniz her zaman güzel ve düzenli görünür. Bu da hem siz hem de misafirleriniz için daha huzur verici bir ortamın olmasını sağlar.

Hadi şimdi kalkın ve evi temizlemeye başlayın!

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