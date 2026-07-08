Temizlik Yapma Şekline Göre Karakter Analizini Yapıyoruz!
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Temizlik yapmak kimine göre terapi kimine göre yarın kesin hallederim diye ertelenen büyük bir hayat meselesi. Bazıları en ufak tozların bile avcısıyken bazıları büyük çamaşır yığınlarıyla yaşamayı sever. Peki senin temizlik anlayışın karakterini söylüyor desek? Hadi birlikte keşfedelim!
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1. Evde temizlik yapmaya karar verdiğinde ilk olarak ne yaparsın?
2. Diyelim ki mutfakta birkaç tabak salonda birkaç eşya odanda da kıyafetler var. Bu manzara sana ne hissettirir?
3. Temizlik yaparken müzik, dizi ya da podcast açar mısın?
4. Temizlikte favori aletin hangisi olurdu?
5. Temizlik yaparken en çok neye dikkat edersin?
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6. Ne sıklıkla temizlik yaparsın?
7. Temizlik ürünleri seçerken neye dikkat edersin?
8. Temizlik bittikten sonra nasıl hissedersin?
Sen aşırı disiplinli ve düzenin başkomutanısın!
Sen dengeli, güven veren ve hayatını iyi yöneten birisin!
Sen rahat, esnek ve anı yaşamayı seven birisin!
Sen özgür ruhlu, aşırı rahat ve kurallarla arası pek olmayan birisin!
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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