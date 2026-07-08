Temizlik Yapma Şekline Göre Karakter Analizini Yapıyoruz!

Sen hayatı fazla sıkı kurallara bağlamayı sevmeyenlerdensin. Planlar, listeler, zorunluluklar ve şöyle olması lazım cümleleri seni çabuk sıkabilir. Daha doğal, daha içinden geldiği gibi yaşayan bir tarafın var. İnsanlar senin yanında rahat hissedebilir çünkü yargılayıcı ya da kasıntı bir enerjin yok. Bir şeyler dağınık, eksik ya da plansız olsa bile dünyanın sonu gelmiş gibi davranmazsın. Tabii bu rahatlık bazen işleri fazla ertelemene neden olabilir ama senin karakterinde samimi, özgür ve kendi ritmini bulduğunda çok keyifli bir enerji var.