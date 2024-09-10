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Temizlik Yaparken Düşünüp Çözülebilecek 8 Mesele

etiket Temizlik Yaparken Düşünüp Çözülebilecek 8 Mesele

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 12:31

Temizlik yaparken aslında zihninizi de temizleyebilir, kafanızı meşgul eden pek çok meseleyi düşünebilir ve çözüme kavuşturabilirsiniz. 

İşte temizlik yaparken aklınıza gelebilecek ve belki de çözüme ulaşabileceğiniz 8 konu!

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1. Arkadaşla, sevgili yada eşle dostla olan problemler.

Sosyal ilişkilerinizi, dostluklarınızı ve ailenizle olan iletişiminizi analiz etmek için temizlik yaparken geçen zamanı kullanabilirsiniz. Kimi ilişkilerinizi güçlendirmek, kimi ilişkileri ise sorgulamak gerektiğini fark edebilirsiniz.

2. Kariyer planları ve iş hayatı.

İşinde ilerlemek ya da tamamen yeni bir kariyer alanına yönelmek gibi düşüncelerin varsa, temizlik yaparken bunları gözden geçirmenin tam sırası. Çünkü temizlik yapmak zihni bir anlamda boşaltır ve sakinleştirir. Tam bu anlarda düşüncelerin berraklaşır.

3. Uzun süredir planladığın şeylere odaklanma.

Temizlik yaparken hayatında değiştirmek istediğin şeylere odaklanıp bir plan yapabilirsin. Mesela beslenme ve spor ile ilgili ya da güzel bir tatil ile ilgili planlar yapabilir ve bunları nasıl hayata geçirebileceğini çözebilirsin.

4. Gereksiz eşyalardan kurtulman gerektiğine ilişkin aydınlanma.

Temizlik yaparken evinizdeki gereksiz eşyaları gözden geçirip minimalizme doğru adım atmayı düşünebilirsin. Hangi eşyaların sana artık hizmet etmediğini ve bunlardan nasıl kurtulabileceğini planlayabilirsin.

5. Günlük rutinlerini gözden geçirme.

Temizlik yaparken, günlük rutinlerini gözden geçirebilir ve zaman yönetimi konusunda nasıl daha verimli olabileceğini düşünebilirsin. Sabahları ya da akşamları belirli görevleri düzenli olarak yerine getirmek, genel olarak gününü daha düzenli hale getirebilir.

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6. Aklındaki dekorasyon değişikliklerini hayata geçirme.

Temizlik yaparken evinin düzenini ve dekorasyonunu gözden geçirebilirsin. Hangi alanların yeniden düzenlenmesi veya farklı bir şekilde dekore edilmesi gerektiğine karar verebilirsin.

7. Geçmişte yaptığın hatalardan ders çıkarma.

Temizlik yaparken aklına geçmişte yaptığın hataların gelmesi çok olası. Bu hataları neden yaptığını düşünebilirsin. Çünkü temizliğin getirdiği o berrak zihin ile hatalarını daha iyi anlayabilir ve gelecekte bu hataları yapmama yolunda bir çözüm bulabilirsin.

8. Hayatınla ilgili yeni hedefler belirleme.

Hayatında yeni bir sayfa açmak istiyorsan, bunun için hangi adımları atman gerektiğini temizlik yaparken düşünebilirsin. Büyük hedefler de küçük adımlarla başlar.

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