Temizlik Yaparken Düşünüp Çözülebilecek 8 Mesele
Temizlik Yaparken Düşünüp Çözülebilecek 8 Mesele
Temizlik yaparken aslında zihninizi de temizleyebilir, kafanızı meşgul eden pek çok meseleyi düşünebilir ve çözüme kavuşturabilirsiniz.
İşte temizlik yaparken aklınıza gelebilecek ve belki de çözüme ulaşabileceğiniz 8 konu!
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1. Arkadaşla, sevgili yada eşle dostla olan problemler.
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2. Kariyer planları ve iş hayatı.
3. Uzun süredir planladığın şeylere odaklanma.
4. Gereksiz eşyalardan kurtulman gerektiğine ilişkin aydınlanma.
5. Günlük rutinlerini gözden geçirme.
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