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Sağlıkta Yeni Dönem Başladı: Vatandaşlar e-Nabız'dan Onay Verebilecek

Sağlıkta Yeni Dönem Başladı: Vatandaşlar e-Nabız'dan Onay Verebilecek

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 10:25
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Hastanelerde ameliyat ve tıbbi müdahaleler öncesinde hastalardan alınan bilgilendirilmiş rıza sürecinde yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle vatandaşlar, kendilerine sunulan rıza formlarını e-Nabız üzerinden inceleyip elektronik ortamda onay verebilecek. Cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık kodla da işlem yapılabilecek. İşte yeni uygulamanın ayrıntıları...

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Islak İmza Dönemi Sona Eriyor

Islak İmza Dönemi Sona Eriyor

'Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik', 27 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevcut mevzuata göre büyük cerrahi ameliyatlar, girişimsel işlemler, anestezi ve sedasyon uygulamaları başta olmak üzere tıbbi müdahaleler öncesinde hastadan bilgilendirilmiş rıza formu alınması zorunlu. Bugüne kadar kağıt üzerinde ve ıslak imzayla yürütülen bu işlemler, yeni düzenlemeyle elektronik ortamda da yapılabilecek.

Vatandaşlar, müdahale öncesinde kendilerine sunulan formları e-Nabız hesaplarından inceleyerek rızalarını beyan edebilecek. İşlem öncesinde hem hastanın hem de süreci yürüten sağlık çalışanının kimliği doğrulanacak.

SMS Koduyla da Onay Verilebilecek

SMS Koduyla da Onay Verilebilecek

Yönetmelik kapsamında vatandaşlar, doğrulanmış cep telefonlarına gönderilen tek kullanımlık şifreyle de rızalarını verebilecek.

Dijital sistemleri kullanmakta zorlanan, sağlık durumu ya da engelliliği nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar, telefonlarına gelen kodu sağlık tesisindeki yetkili personele iletebilecek. Kodun sisteme girilmesiyle hastanın rıza beyanı alınmış olacak. Bu süreçte de hasta ve sağlık çalışanının kimlik doğrulaması yapılacak.

Kayıtlar e-Nabız'da Saklanacak

Elektronik ortamda alınan rıza formları, Sağlık Bakanlığı'nın merkezi veri kayıt sistemine aktarılacak. Vatandaşlar verdikleri onaylara ilişkin kayıtlara e-Nabız hesaplarından ulaşabilecek.

Düzenlemeyle, hastanın tıbbi müdahale öncesinde yeterli, anlaşılır ve zamanında bilgilendirilmesi ile kendi özgür iradesiyle karar vermesi ilkelerinin korunacağı vurgulandı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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