Sağlıkta Yeni Dönem Başladı: Vatandaşlar e-Nabız'dan Onay Verebilecek
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hastanelerde ameliyat ve tıbbi müdahaleler öncesinde hastalardan alınan bilgilendirilmiş rıza sürecinde yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle vatandaşlar, kendilerine sunulan rıza formlarını e-Nabız üzerinden inceleyip elektronik ortamda onay verebilecek. Cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık kodla da işlem yapılabilecek. İşte yeni uygulamanın ayrıntıları...
Islak İmza Dönemi Sona Eriyor
SMS Koduyla da Onay Verilebilecek
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın