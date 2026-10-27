Sağlıkta Yeni Dönem Başladı: Vatandaşlar e-Nabız'dan Onay Verebilecek

'Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik', 27 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevcut mevzuata göre büyük cerrahi ameliyatlar, girişimsel işlemler, anestezi ve sedasyon uygulamaları başta olmak üzere tıbbi müdahaleler öncesinde hastadan bilgilendirilmiş rıza formu alınması zorunlu. Bugüne kadar kağıt üzerinde ve ıslak imzayla yürütülen bu işlemler, yeni düzenlemeyle elektronik ortamda da yapılabilecek.

Vatandaşlar, müdahale öncesinde kendilerine sunulan formları e-Nabız hesaplarından inceleyerek rızalarını beyan edebilecek. İşlem öncesinde hem hastanın hem de süreci yürüten sağlık çalışanının kimliği doğrulanacak.