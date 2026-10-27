Casper Nirvana AIO A870 İncelemesi: Günlük Kullanım İçin Uygun mu?

Casper Nirvana AIO A870 Nedir, Kimler İçin Uygun?

Casper Nirvana AIO A870, kasa, monitör, hoparlör ve kamerayı 27 inçlik tek bir gövdede birleştiren hepsi bir arada (all in one) bir bilgisayar. Casper, A870'i 'Ev-Ofis' modeli olarak konumluyor. Ofiste masa kalabalığından kurtulmak isteyenler, evden çalışanlar ve aynı ekranda hem iş hem dizi-film izleyecek olanlar için uygun bir seçenek, çünkü ayrı kasa ve monitör kablosu derdi ortadan kalkıyor.

Ekranı Kaliteli Bir All In One PC Arıyorsan Casper Nirvana A870 Ne Sunuyor?

Casper Nirvana A870, 27 inç QHD (2K) çözünürlüklü IPS bir ekranla geliyor ve 300 nit parlaklık sunuyor. Casper'a göre bu parlaklık değeri sayesinde renkler parlak ışık altında da canlılığını koruyor. İnce çerçeveli tasarım da ekranı daha geniş hissettiriyor; Excel tabloları, toplantı pencereleri ya da bir dizi bölümü aynı anda ferah görünüyor.

Casper Nirvana A870'in Tasarımı Nasıl?

Casper Nirvana A870'in gövdesi 19.6 mm inceliğinde. Gri renkteki kasada parlak metalik bir logo ve silver çizgi desenler var. Ölçüleri 613 x 225 x 363 mm, ağırlığı 7 kg. Klasik masaüstü kasa kullanmadığı için masada yer kaplamıyor, modern ofis dekorasyonuna da rahatça uyuyor.

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