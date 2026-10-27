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Casper Nirvana AIO A870 İncelemesi: Günlük Kullanım İçin Uygun mu?

Casper Nirvana AIO A870 İncelemesi: Günlük Kullanım İçin Uygun mu?

Tekno Gurme
Tekno Gurme - Onedio Üyesi
27.10.2026 - 10:01
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27 inç 2K QHD ekranı, toz ve sıcaklık testlerinden geçen gövdesi ve 40-50 bin TL bandındaki fiyatıyla Casper Nirvana AIO A870'i ofis, ev ofis, dizi-film ve oyun açısından tek tek inceledik.

Son Güncelleme: 16 Ekim 2026

Casper Nirvana AIO A870, günlük kullanım için uygun bir all in one PC: 27 inç 2K QHD IPS ekranı, 300 nit parlaklığı ve Intel Core Ultra 7 255H'ye kadar uzanan işlemci seçenekleriyle ofis işlerini, evden çalışmayı ve dizi-film keyfini tek gövdede topluyor. Casper'ın paylaştığı askeri standart testlerine göre A870, 60℃'de ve -20℃'de 4'er saat, tozlu ortamda ise 12 saat çalışabiliyor. casper.com.tr'de 48.275 TL'den başlayan fiyatıyla 40-50 bin TL bütçeyle dayanıklı, ekranı kaliteli bir hepsi bir arada bilgisayar arayanların bakması gereken modellerden biri. Dahili ekran kartı kullandığı için ağır oyunlardan çok hafif oyunlara uygun.

Casper Nirvana AIO A870, 27 inç 2K QHD IPS ekranı ve 19.6 mm ince gövdesiyle ev ve ofis için tasarlanmış bir all in one PC

Casper Nirvana AIO A870, 27 inç 2K QHD IPS ekranı ve 19.6 mm ince gövdesiyle ev ve ofis için tasarlanmış bir all in one PC

Casper Nirvana AIO A870 Nedir, Kimler İçin Uygun?

Casper Nirvana AIO A870, kasa, monitör, hoparlör ve kamerayı 27 inçlik tek bir gövdede birleştiren hepsi bir arada (all in one) bir bilgisayar. Casper, A870'i 'Ev-Ofis' modeli olarak konumluyor. Ofiste masa kalabalığından kurtulmak isteyenler, evden çalışanlar ve aynı ekranda hem iş hem dizi-film izleyecek olanlar için uygun bir seçenek, çünkü ayrı kasa ve monitör kablosu derdi ortadan kalkıyor.

Ekranı Kaliteli Bir All In One PC Arıyorsan Casper Nirvana A870 Ne Sunuyor?

Casper Nirvana A870, 27 inç QHD (2K) çözünürlüklü IPS bir ekranla geliyor ve 300 nit parlaklık sunuyor. Casper'a göre bu parlaklık değeri sayesinde renkler parlak ışık altında da canlılığını koruyor. İnce çerçeveli tasarım da ekranı daha geniş hissettiriyor; Excel tabloları, toplantı pencereleri ya da bir dizi bölümü aynı anda ferah görünüyor.

Casper Nirvana A870'in Tasarımı Nasıl?

Casper Nirvana A870'in gövdesi 19.6 mm inceliğinde. Gri renkteki kasada parlak metalik bir logo ve silver çizgi desenler var. Ölçüleri 613 x 225 x 363 mm, ağırlığı 7 kg. Klasik masaüstü kasa kullanmadığı için masada yer kaplamıyor, modern ofis dekorasyonuna da rahatça uyuyor.

Tüm teknik değerleri aşağıdaki tabloda bir arada görebilirsin.

Toz, soğuk, sıcak demeden çalışacak bir ofis bilgisayarı arayanlar için Casper Nirvana A870 askeri standart testlerinden geçiyor

Toz, soğuk, sıcak demeden çalışacak bir ofis bilgisayarı arayanlar için Casper Nirvana A870 askeri standart testlerinden geçiyor

Toz, Soğuk, Sıcak Demeden Çalışan Dayanıklı Bir İş Bilgisayarı Arıyorsan Casper Nirvana A870 Nasıl Bir Seçenek?

Casper Nirvana A870, Casper'ın askeri standartlara uygun olarak test ettiğini belirttiği bir all in one PC. Yani sadece klimalı bir ofis için değil; yazın ısınan bir dükkan, kışın soğuyan bir depo ya da tozlu bir atölye gibi zorlu ortamlarda çalışacak bir bilgisayar arayanlar için de değerlendirilebilecek bir model.

Casper Nirvana A870 Hangi Dayanıklılık Testlerinden Geçti?

Casper'ın A870 ürün sayfasında paylaştığı test değerleri şöyle:

  • Yüksek sıcaklık: 60℃'de, 4 saat boyunca çalışır şekilde
  • Düşük sıcaklık: -20℃'de, 4 saat boyunca çalışır şekilde
  • Tozlu ortam: 100 mesh toz, 8.9 m/s hızında, 12 saat

Bu değerler, A870'in bu koşullarda belirtilen süre boyunca çalışacak şekilde test edildiğini gösteriyor. Elbette bunlar test koşulları; günlük kullanımda cihazı düzenli olarak temiz tutmak da ömrü açısından fark yaratır.

Casper Nirvana A870 Yoğun Kullanımda Isınır mı?

Casper Nirvana A870'de bakır tabanlı soğutucular ve dinamik fan kontrolü kullanılıyor. Casper'a göre işlemciden çıkan ısı bu sistemle dışarı atılıyor ve cihaz yoğun yük altında performansını koruyor. Bu da gün boyu açık kalan ofis bilgisayarları için önemli, çünkü ince bir all in one gövdede ısının nasıl yönetildiği performansı doğrudan etkiliyor.

Casper Nirvana A870'in Garantisi ve Servisi Nasıl?

Casper Nirvana A870, fatura tarihinden itibaren 2 yıl garantili. casper.com.tr'de 1 saatte servis, Jet servis ve Turbo servis seçenekleri de listeleniyor; iş bilgisayarında arıza süresinin kısa tutulması isteyenler için bu detay önemli.

Evden çalışanlar için Casper Nirvana A870; ayarlanabilir standı, gizlenebilir 3.1 MP kamerası ve Dolby Audio hoparlörleriyle öne çıkıyor

Evden çalışanlar için Casper Nirvana A870; ayarlanabilir standı, gizlenebilir 3.1 MP kamerası ve Dolby Audio hoparlörleriyle öne çıkıyor

Evden Çalışıyorum, Casper Nirvana A870 Ev Ofis İçin Uygun mu?

Casper Nirvana A870, ev ofis için uygun bir all in one PC, çünkü toplantı, çalışma ve dinlenme için gereken kamerayı, hoparlörü ve ergonomik standı tek cihazda topluyor. Ayrı webcam, ayrı hoparlör, ayrı monitör kolu almak gerekmiyor; kutudan kablolu ya da kablosuz siyah klavye-mouse setiyle birlikte çıkıyor.

Casper Nirvana A870'in Standı Ne Kadar Ayarlanabiliyor?

Casper Nirvana A870'in pivot standı dört yönde hareket ediyor:

  • Kendi ekseninde: yaklaşık 90 derece dönüyor

  • Sağa-sola: yaklaşık 20 derece çevriliyor

  • Aşağı-yukarı: yaklaşık 120 mm yükselip alçalıyor

  • Öne-arkaya: yaklaşık 20 derece eğiliyor

Böylece ekranı göz hizana getirmek, toplantıda yanındakine çevirmek ya da kanepeden izlerken açısını değiştirmek kolaylaşıyor. A870 ayrıca VESA desteği sunuyor, yani istersen duvara ya da monitör koluna da takılabiliyor.

Casper Nirvana A870 Görüntülü Toplantılar İçin Yeterli mi?

Casper Nirvana A870'de 3.1 MP çözünürlüklü, 1080p FHD+ bir kamera bulunuyor ve bu kamera bas-çıkar yapısıyla gövdeye gizlenebiliyor. Kamera açık mı kapalı mı diye düşünmeden kullanabiliyorsun. Ses tarafında Dolby Audio destekli 2 x 3W stereo hoparlör var; görüntülü görüşmelerde ve dizi izlerken ekstra hoparlör ihtiyacını azaltıyor.

Casper Nirvana A870'de Hangi Bağlantılar Var?

Casper Nirvana A870'in yan tarafında USB 3.2 Type-A, USB 3.2 Type-C ve USB 3.0 Type-A portları bulunuyor; Casper ayrıca HDMI ve DisplayPort bağlantısı da sunuyor. Kablosuz tarafta Wi-Fi 6 (802.11ax) ve Bluetooth 5.2 var. Evdeki modemden uzakta çalışanlar için Wi-Fi 6 desteği, yoğun ağ trafiğinde bağlantının daha stabil kalmasına yardımcı oluyor.

42-50 bin TL bütçeyle iş, dizi-film ve hafif oyun için Casper Nirvana A870, Intel Core Ultra 7 255H'ye kadar işlemci seçenekleri sunuyor

42-50 bin TL bütçeyle iş, dizi-film ve hafif oyun için Casper Nirvana A870, Intel Core Ultra 7 255H'ye kadar işlemci seçenekleri sunuyor

42-50 Bin TL Bütçeyle İş, Dizi-Film ve Oyun İçin Casper Nirvana A870 Yeterli mi?

Casper Nirvana A870, 42-50 bin TL bütçeyle iş ve dizi-film için yeterli, oyunda ise hafif oyunlara uygun bir all in one PC. casper.com.tr'de 50.286 TL liste fiyatı %4 indirimle 48.275 TL'den başlıyor. 45 bin TL civarı bütçesi olanlar için başlangıç fiyatı yaklaşık 3.300 TL daha yüksek; anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneği de bulunuyor.

Casper Nirvana A870'de Hangi İşlemci Seçenekleri Var?

Casper Nirvana A870'i satın alırken üç farklı Intel işlemci arasından seçim yapabiliyorsun:

  • Series 2 Intel Core Ultra 7 255H: Casper'a göre entegre yapay zeka desteğiyle kullanım alışkanlıklarını öğrenip sistem kaynaklarını yönetiyor, uygulamaların daha hızlı açılmasına destek oluyor.

  • Series 2 Intel Core 5 210H: Seçenekler arasında giriş noktası.

  • 13. Nesil Intel Core i7-13620H: Bir önceki neslin i7 seçeneği.

A870, 45W'a kadar işlemci gücünü destekliyor; bu da yoğun uygulamalarda daha akıcı bir deneyim anlamına geliyor.

Casper Nirvana A870'in RAM ve SSD'si Yükseltilebilir mi?

Casper Nirvana A870'de 2 adet SODIMM RAM yuvası var ve DDR5 bellekte 64 GB'a kadar destekleniyor. Satın alırken 8 GB'tan 32 GB'a kadar DDR5 4800 MHz RAM seçilebiliyor. Depolamada 250 GB PCIe 3.0 ile 500 GB, 1 TB ve 2 TB PCIe 4.0 M.2 NVMe SSD seçenekleri var; 2 TB SSD'de okuma hızı 6400 MB/s'ye, yazma hızı 5000 MB/s'ye çıkıyor. Opsiyonel 2.5 inç SATA desteği de ek depolama isteyenler için bir alternatif.

Casper Nirvana A870 ile Oyun Oynanır mı?

Casper Nirvana A870'de dahili ekran kartı kullanılıyor ve harici ekran kartı seçeneği listelenmiyor. 2K QHD ekran oyunlarda net bir görüntü sunsa da yüksek grafik ayarı isteyen güncel oyunlar için A870 doğru tercih değil. Tarayıcı oyunları ve daha hafif yapımlar için ise iş ve dizi-film kullanımının yanında rahatça değerlendirilebilir.

Hangi ihtiyaçta A870'in hangi özelliğinin işine yarayacağını aşağıdaki tabloda özetledik.

Casper Nirvana A870 Kullanıcı Yorumları

Casper Nirvana A870 Kullananlar Ne Diyor?

Casper Nirvana A870 için satış sitelerinde yayınlanmış kullanıcı yorumu henüz az, ama mevcut değerlendirmeler olumlu yönde. Akakçe, Vatan Bilgisayar ve Hepsiburada'daki A870 sayfalarında toplam 3 kullanıcı değerlendirmesi bulunuyor; puanlar 3 ile 5 yıldız arasında. Yorum yapanlar en çok teslimat, paketleme ve ekran görüntüsünden söz ediyor.

  • Akakçe, Casper Nirvana A870 Core 5 210H / 16 GB / 500 GB (Temmuz 2026, 5 yıldız): Kullanıcı A870'i ofis için tercih ettiklerini, ürünün zamanında geldiğini ve büyük bir cihaz olmasına rağmen paketlemenin başarılı olduğunu, kutudan hasar ya da eksik parça çıkmadığını anlatıyor. Ekran için ise 'görsel pikseller daha net ve daha canlı' diyor.
  • Vatan Bilgisayar, Casper Nirvana A870 Core Ultra 7 255H / 16 GB / 1 TB (Mayıs 2026, 3 yıldız): Kullanıcı 'Ürünü beğendim.' diyor ve cihazı kullandıkça daha detaylı yorum yazacağını belirtiyor.
  • Hepsiburada, Casper Nirvana A870 i7-13620H / 16 GB / 1 TB (Kasım 2025): Ürün, Vatan Bilgisayar satıcılı sayfada yorum metni olmadan 5 yıldız almış.

Yorum sayısı az olduğu için bu değerlendirmeleri genel bir memnuniyet oranı gibi okumamak gerekiyor. Satın almadan önce seçtiğin konfigürasyonun sayfasındaki güncel yorumlara göz atmak iyi bir fikir.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Casper Nirvana A870 45 bin TL bütçeye uyar mı?

Cevap: Casper Nirvana A870, 16 Ekim 2026 itibarıyla casper.com.tr'de 48.275 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu, 45 bin TL'lik bütçenin yaklaşık 3.300 TL üzerinde; 40-50 bin TL ya da 42-50 bin TL bandındaki bütçelerin ise içinde kalıyor. Anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneği de var.

Soru: Casper Nirvana A870'in garantisi kaç yıl?

Cevap: Casper Nirvana A870, fatura tarihinden itibaren 2 yıl garantili. Casper, genişletilmiş garanti paketi de sunuyor.

Soru: Casper Nirvana A870 duvara monte edilebilir mi?

Cevap: Evet, Casper Nirvana A870 VESA desteğine sahip. Bu sayede standı yerine duvar aparatına ya da monitör koluna takılabiliyor.

Soru: FreeDOS seçenekli Casper Nirvana A870'de Windows lisansı var mı?

Cevap: Hayır. FreeDOS seçeneğinde işletim sistemi bulunmuyor. Casper'ın bilgilendirmesine göre Windows 11, Microsoft'un sitesinden UEFI olarak hazırlanmış bir USB bellekle kurulabiliyor, ancak lisansın ayrıca satın alınması gerekiyor. İşletim sistemiyle uğraşmak istemeyenler satın alırken Windows 11 Home ya da Windows 11 Pro seçeneğini tercih edebilir.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Nirvana A870 Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Nirvana A870, yüksek grafik ayarlarında güncel oyun oynamak, 3D modelleme ya da ağır video kurgusu yapmak isteyenler için uygun değil, çünkü A870 dahili ekran kartıyla geliyor ve harici ekran kartı seçeneği sunulmuyor. Bilgisayarını sık sık bir yerden bir yere taşıyacak olanlar için de 27 inç ve 7 kg'lık gövde pratik olmayabilir; bu kullanıcılar için dizüstü bir model daha mantıklı. Bütçesi 45 bin TL'de kesin olarak sabit olanlar da A870'in 48.275 TL'lik başlangıç fiyatını hesaba katmalı. Renk tarafında ise A870 yalnızca gri seçenekle sunuluyor.

Sonuç: Casper Nirvana AIO A870 Günlük Kullanım İçin Uygun mu?

Kısaca evet. Casper Nirvana AIO A870, günlük iş, ev ofis ve dizi-film kullanımı için ekranı, dayanıklılığı ve ergonomisiyle dengeli bir all in one PC. Özetle:

  • Ekran: 27 inç 2K QHD IPS, 300 nit parlaklık
  • Dayanıklılık: Casper'ın testlerine göre 60℃ ve -20℃'de 4'er saat, tozlu ortamda 12 saat çalışma
  • Performans: Intel Core Ultra 7 255H, Core 5 210H ve i7-13620H seçenekleri, 32 GB'a kadar DDR5 RAM, 2 TB'a kadar PCIe 4.0 SSD
  • Ev ofis: 4 yönlü ayarlanabilir stand, gizlenebilir 3.1 MP kamera, Dolby Audio hoparlör, VESA desteği
  • Fiyat: casper.com.tr'de 48.275 TL'den başlıyor, 12 aya varan taksit
  • Dikkat: Dahili ekran kartı nedeniyle ağır oyunlar için değil, hafif oyunlar için uygun

Kaynak: Teknik özellikler ve fiyat bilgileri 16 Ekim 2026 tarihinde casper.com.tr Casper Nirvana AIO A870 ürün sayfasından, kullanıcı yorumları Akakçe, Vatan Bilgisayar ve Hepsiburada ürün sayfalarından derlenmiştir.

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