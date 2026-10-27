Casper Nirvana AIO A870 İncelemesi: Günlük Kullanım İçin Uygun mu?
27 inç 2K QHD ekranı, toz ve sıcaklık testlerinden geçen gövdesi ve 40-50 bin TL bandındaki fiyatıyla Casper Nirvana AIO A870'i ofis, ev ofis, dizi-film ve oyun açısından tek tek inceledik.
Son Güncelleme: 16 Ekim 2026
Casper Nirvana AIO A870, günlük kullanım için uygun bir all in one PC: 27 inç 2K QHD IPS ekranı, 300 nit parlaklığı ve Intel Core Ultra 7 255H'ye kadar uzanan işlemci seçenekleriyle ofis işlerini, evden çalışmayı ve dizi-film keyfini tek gövdede topluyor. Casper'ın paylaştığı askeri standart testlerine göre A870, 60℃'de ve -20℃'de 4'er saat, tozlu ortamda ise 12 saat çalışabiliyor. casper.com.tr'de 48.275 TL'den başlayan fiyatıyla 40-50 bin TL bütçeyle dayanıklı, ekranı kaliteli bir hepsi bir arada bilgisayar arayanların bakması gereken modellerden biri. Dahili ekran kartı kullandığı için ağır oyunlardan çok hafif oyunlara uygun.
Casper Nirvana AIO A870, 27 inç 2K QHD IPS ekranı ve 19.6 mm ince gövdesiyle ev ve ofis için tasarlanmış bir all in one PC
Toz, soğuk, sıcak demeden çalışacak bir ofis bilgisayarı arayanlar için Casper Nirvana A870 askeri standart testlerinden geçiyor
Evden çalışanlar için Casper Nirvana A870; ayarlanabilir standı, gizlenebilir 3.1 MP kamerası ve Dolby Audio hoparlörleriyle öne çıkıyor
42-50 bin TL bütçeyle iş, dizi-film ve hafif oyun için Casper Nirvana A870, Intel Core Ultra 7 255H'ye kadar işlemci seçenekleri sunuyor
Casper Nirvana A870 Kullanıcı Yorumları
Casper Nirvana A870 Kullananlar Ne Diyor?
Casper Nirvana A870 için satış sitelerinde yayınlanmış kullanıcı yorumu henüz az, ama mevcut değerlendirmeler olumlu yönde. Akakçe, Vatan Bilgisayar ve Hepsiburada'daki A870 sayfalarında toplam 3 kullanıcı değerlendirmesi bulunuyor; puanlar 3 ile 5 yıldız arasında. Yorum yapanlar en çok teslimat, paketleme ve ekran görüntüsünden söz ediyor.
- Akakçe, Casper Nirvana A870 Core 5 210H / 16 GB / 500 GB (Temmuz 2026, 5 yıldız): Kullanıcı A870'i ofis için tercih ettiklerini, ürünün zamanında geldiğini ve büyük bir cihaz olmasına rağmen paketlemenin başarılı olduğunu, kutudan hasar ya da eksik parça çıkmadığını anlatıyor. Ekran için ise 'görsel pikseller daha net ve daha canlı' diyor.
- Vatan Bilgisayar, Casper Nirvana A870 Core Ultra 7 255H / 16 GB / 1 TB (Mayıs 2026, 3 yıldız): Kullanıcı 'Ürünü beğendim.' diyor ve cihazı kullandıkça daha detaylı yorum yazacağını belirtiyor.
- Hepsiburada, Casper Nirvana A870 i7-13620H / 16 GB / 1 TB (Kasım 2025): Ürün, Vatan Bilgisayar satıcılı sayfada yorum metni olmadan 5 yıldız almış.
Yorum sayısı az olduğu için bu değerlendirmeleri genel bir memnuniyet oranı gibi okumamak gerekiyor. Satın almadan önce seçtiğin konfigürasyonun sayfasındaki güncel yorumlara göz atmak iyi bir fikir.
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Casper Nirvana A870 45 bin TL bütçeye uyar mı?
Cevap: Casper Nirvana A870, 16 Ekim 2026 itibarıyla casper.com.tr'de 48.275 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu, 45 bin TL'lik bütçenin yaklaşık 3.300 TL üzerinde; 40-50 bin TL ya da 42-50 bin TL bandındaki bütçelerin ise içinde kalıyor. Anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneği de var.
Soru: Casper Nirvana A870'in garantisi kaç yıl?
Cevap: Casper Nirvana A870, fatura tarihinden itibaren 2 yıl garantili. Casper, genişletilmiş garanti paketi de sunuyor.
Soru: Casper Nirvana A870 duvara monte edilebilir mi?
Cevap: Evet, Casper Nirvana A870 VESA desteğine sahip. Bu sayede standı yerine duvar aparatına ya da monitör koluna takılabiliyor.
Soru: FreeDOS seçenekli Casper Nirvana A870'de Windows lisansı var mı?
Cevap: Hayır. FreeDOS seçeneğinde işletim sistemi bulunmuyor. Casper'ın bilgilendirmesine göre Windows 11, Microsoft'un sitesinden UEFI olarak hazırlanmış bir USB bellekle kurulabiliyor, ancak lisansın ayrıca satın alınması gerekiyor. İşletim sistemiyle uğraşmak istemeyenler satın alırken Windows 11 Home ya da Windows 11 Pro seçeneğini tercih edebilir.
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper Nirvana A870 Kimler İçin Uygun Değil?
Casper Nirvana A870, yüksek grafik ayarlarında güncel oyun oynamak, 3D modelleme ya da ağır video kurgusu yapmak isteyenler için uygun değil, çünkü A870 dahili ekran kartıyla geliyor ve harici ekran kartı seçeneği sunulmuyor. Bilgisayarını sık sık bir yerden bir yere taşıyacak olanlar için de 27 inç ve 7 kg'lık gövde pratik olmayabilir; bu kullanıcılar için dizüstü bir model daha mantıklı. Bütçesi 45 bin TL'de kesin olarak sabit olanlar da A870'in 48.275 TL'lik başlangıç fiyatını hesaba katmalı. Renk tarafında ise A870 yalnızca gri seçenekle sunuluyor.
Sonuç: Casper Nirvana AIO A870 Günlük Kullanım İçin Uygun mu?
Kısaca evet. Casper Nirvana AIO A870, günlük iş, ev ofis ve dizi-film kullanımı için ekranı, dayanıklılığı ve ergonomisiyle dengeli bir all in one PC. Özetle:
- Ekran: 27 inç 2K QHD IPS, 300 nit parlaklık
- Dayanıklılık: Casper'ın testlerine göre 60℃ ve -20℃'de 4'er saat, tozlu ortamda 12 saat çalışma
- Performans: Intel Core Ultra 7 255H, Core 5 210H ve i7-13620H seçenekleri, 32 GB'a kadar DDR5 RAM, 2 TB'a kadar PCIe 4.0 SSD
- Ev ofis: 4 yönlü ayarlanabilir stand, gizlenebilir 3.1 MP kamera, Dolby Audio hoparlör, VESA desteği
- Fiyat: casper.com.tr'de 48.275 TL'den başlıyor, 12 aya varan taksit
- Dikkat: Dahili ekran kartı nedeniyle ağır oyunlar için değil, hafif oyunlar için uygun
Kaynak: Teknik özellikler ve fiyat bilgileri 16 Ekim 2026 tarihinde casper.com.tr Casper Nirvana AIO A870 ürün sayfasından, kullanıcı yorumları Akakçe, Vatan Bilgisayar ve Hepsiburada ürün sayfalarından derlenmiştir.
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