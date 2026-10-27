Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş Tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiasıyla yürüttüğü 'Sarıgül' soruşturmasında gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ile Titanic Hotel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aygün'ün de bulunduğu şüphelilerin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sofu Altınbaş tutuklanarak cezaevine gönderildi
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