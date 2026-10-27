article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş Tutuklandı

Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş Tutuklandı

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 10:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiasıyla yürüttüğü 'Sarıgül' soruşturmasında gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ile Titanic Hotel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aygün'ün de bulunduğu şüphelilerin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sofu Altınbaş tutuklanarak cezaevine gönderildi

Sofu Altınbaş tutuklanarak cezaevine gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiasıyla yürüttüğü 'Sarıgül' soruşturmasında gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ile iş insanları İbrahim Avcı ve Ramazan Argün'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk etti. 

Hâkimlik, 3 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın