Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiasıyla yürüttüğü 'Sarıgül' soruşturmasında gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ile iş insanları İbrahim Avcı ve Ramazan Argün'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk etti.

Hâkimlik, 3 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.