Temizlik Tutkunlarının Çok İyi Bildiği 10 Şey
Temizlik Tutkunlarının Çok İyi Bildiği 10 Şey
Temizlik tutkunları, evlerinin her köşesini pırıl pırıl yapmak için büyük bir özveriyle çalışır. Temizlik, onlar için sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda ruhsal bir rahatlama ve huzur kaynağıdır. Bu liste, temizlik tutkunlarının sırlarını paylaştığı 10 önemli maddeyi içermektedir.
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1. Temizlik planama ister!
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2. Müzik temizliği eğlenceli hale getirir
3. İyi bir iş çıkarırsan kendine ödül verirsin!
4. Temizlik günü vardır!
5. Eşyaların yerini değiştirmek ferahlık getirir.
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6. Deterjanın gücü!
7. Temizlik ilk günlük işlerden başlar!
8. Misafir çağırasın gelir!
9. Önce evini, sonra kendini!
10. Temizliğin sonunda huzur saklıdır!
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